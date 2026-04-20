به گزارش ایلنا، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارای با اشاره به برگزاری جلسه با بخش خصوصی گفت: در این نشست بازرگانان و اعضای اتاق اصناف با بیان دغدغه‌ها و مشکلات ناشی از جنگ، از حمایت‌های دولت در این شرایط خاص توسط وزارت اقتصاد نیز مطلع شدند.

او ادامه داد: مقرر شد به علت اهمیت بخش تولید در روز‌های جنگ، تعداد این جلسات بیشتر شود و اطلاعات ما نیز از کف میدان باشد و این اطلاعات در شکل گیری مصوبات اثر گذار باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: از ابتدای جنگ تا همین الان مقدار قابل توجهی از مقادیر مالیاتی را به تعویق انداختیم تا در این بازه زمانی کمتر نیازمند مراجعه به واحد‌های مالیاتی باشند. این امر کاهش درآمد مالیاتی دولت را رقم می‌زند ولی برای بسیاری از بنگاه‌های تولید کوچک و متوسط ما کمک خوبی خواهد بود.

رئیس هیئت مقررات زدایی از کسب و کار در پایان بیان کرد: مجوز‌های کسب و کار تا جایی که توانستیم به خاطر شرایط جنگی تمدید شد. استعلام ماده ۱۸۶ مالیات رقم ۵ میلیون تومان اعمال شد که یکی از مشکلات کسبه بود و مانع اخذ تسهیلات آن‌ها شده بود که با کاهش این رقم یکی از موانع کسب و کار را برداشتیم.

ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان یکی از مواد کلیدی در نظام مالیاتی کشور، الزامات مهمی را برای مودیان و مراجع صدور مجوز ایجاد کرده است. بر اساس این ماده، کلیه مراجع صدور، تمدید یا تجدید پروانه‌های کسب و کار موظفند پیش از انجام هرگونه اقدام، گواهی عدم بدهی مالیاتی متقاضی را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.

