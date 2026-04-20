به گزارش خبرنگار ایلنا، وهب متقی‌نیا، در این مراسم که روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه در ساختمان مرکزی این بانک برگزار شد، با اشاره به همزمانی این نشست با «روز گندم و نان» اظهار کرد: گندم و نان صرفاً یک کالای مصرفی نیستند، بلکه نماد امنیت غذایی، پایداری تولید ملی و پیوند معیشت مردم با اقتدار کشور به شمار می‌روند و به همین دلیل، حمایت از گندمکاران باید فراتر از یک پرداخت ساده و در قالب رویکردی پایدار تعریف شود.

مدیرعامل بانک کشاورزی با بیان اینکه طرح جدید این بانک برای پاسخ به یک مسئله واقعی طراحی شده است، افزود: یکی از چالش‌های جدی در فرآیند خرید تضمینی گندم، فاصله زمانی میان تحویل محصول و واریز وجه آن است؛ فاصله‌ای که در بسیاری از موارد به دلیل زمان‌بر بودن تأمین اعتبار و تخصیص منابع ایجاد می‌شود و می‌تواند معیشت کشاورزان را در دوره انتظار تحت فشار قرار دهد.

وی هدف از اجرای طرح اعتباری گندم را جلوگیری از کاهش قدرت خرید گندمکار در فاصله میان تحویل محصول و دریافت مطالبات، دانست و ادامه داد: بر اساس این طرح، پس از تحویل گندم به سیلوهای دولت و تعیین ارزش محصول، کیف پول «ترمه» در بستر گرین‌پی به میزان ۳۰ درصد بهای کل گندم تحویلی شارژ می‌شود و کشاورز می‌تواند از این اعتبار برای خرید از فروشگاه‌های طرف قرارداد، چه برای تأمین نهاده و چه برای مایحتاج خانوار استفاده کند.

متقی‌نیا با اشاره به دسترسی غیرحضوری به این خدمت اظهار کرد: استفاده از این اعتبار از طریق سوپر اپلیکیشن «باران» امکان‌پذیر است و در چارچوب توسعه خدمات غیرحضوری بانک کشاورزی تعریف شده است؛ اقدامی که می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی کشاورزان، سرعت بهره‌مندی از خدمات مالی را نیز افزایش دهد.

وی تأکید کرد: استفاده از این اعتبار کاملاً اختیاری است و اگر گندمکار از موجودی کیف پول خود استفاده نکند، هیچ مبلغی از او کسر نخواهد شد و کل وجه خرید تضمینی طبق روال به حساب وی واریز می‌شود.

به گفته او، این طرح جایگزین پول گندم نیست، بلکه پشتوانه‌ای برای حفظ قدرت خرید گندمکار تا زمان پرداخت مطالبات است.

مدیرعامل بانک کشاورزی درباره سازوکار تسویه این طرح توضیح داد: هنگام واریز وجه خرید تضمینی، فقط همان بخشی از اعتبار که واقعاً استفاده شده، به همراه کارمزد متعلقه از مطالبات کشاورز کسر می‌شود و اگر هیچ استفاده‌ای صورت نگرفته باشد، کارمزدی نیز دریافت نخواهد شد.

وی افزود: کارمزد این اعتبار ماهانه ۰.۵ درصد است و در صورتی که وجه خرید تضمینی زودتر پرداخت شود، میزان کارمزد نیز متناسب با مدت استفاده محاسبه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح برای همه گندمکاران کشور طراحی شده است، تصریح کرد: هدف از اجرای طرح اعتباری گندم، عادی‌سازی تأخیر در پرداخت مطالبات نیست، بلکه کاهش فشار ناشی از فاصله زمانی موجود است.

به گفته متقی‌نیا، بانک کشاورزی همچنان در کنار دولت و دستگاه‌های مسئول برای تسریع در تأمین مالی و پرداخت مطالبات گندمکاران تلاش می‌کند و در عین حال می‌کوشد با ابزارهای نوین مالی، فشار نقدینگی این بخش را کاهش دهد.

متقی‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح جایگاه بانک کشاورزی در فرآیند خرید تضمینی گندم، گفت: این بانک صرفاً یک بانک عامل یا مجری پرداخت نیست، بلکه بازوی توسعه‌ای بخش کشاورزی و حلقه مالی اطمینان‌بخش در زنجیره خرید تضمینی است.

وی افزود: در این فرآیند، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری و شرکت گرین‌پی هر کدام نقش مشخص و مکملی بر عهده دارند و بانک کشاورزی نقطه اتصال تولید، اعتبار، پرداخت و تداوم معیشت تولیدکننده است.

مدیرعامل بانک کشاورزی همچنین با ارائه آماری از عملکرد این بانک گفت: در سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۲۷۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی توسط این بانک برای تقویت امنیت غذایی و توسعه بخش کشاورزی تخصیص یافته که نسبت به سال قبل ۵۸ همت افزایش داشته و بیانگر رشد بیش از ۳۰ درصدی حمایت بانک از رونق تولید و پایداری سفره مردم است.

وی افزود: از این میزان، ۲۴۸ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات زنجیره تولید و قرض‌الحسنه و ۳۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی خرید تضمینی گندم از طریق اوراق مالی اسلامی اختصاص یافته است.

مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به دیگر اقدامات بانک کشاورزی اظهار کرد: در سال گذشته ۳۴ همت تأمین مالی بخش‌های تولیدی از طریق اوراق گام، ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی داخلی انجام شد و ۴۷ همت نیز در قالب اعتبار تعهدی دیجیتال «نوی‌پو» برای تأمین نقدینگی زنجیره دام و طیور اختصاص یافت.

به گفته وی، یکی از ابتکارهای شاخص بانک در سال ۱۴۰۳ نیز تأمین مالی ۵۰ همت از وجوه خرید تضمینی گندم از طریق اوراق مالی اسلامی بوده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۱۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.

متقی‌نیا در پایان با تأکید بر اینکه امنیت غذایی بدون تأمین مالی هوشمند، پایدار و نوآورانه قابل اتکاء نیست، خاطرنشان کرد: طرح اعتباری گندم با هدف حمایت از تولید داخلی، تقویت تاب‌آوری اقتصادی، پشتیبانی از معیشت تولیدکنندگان و توسعه ابزارهای نوین مالی طراحی شده است.

