توقف صادرات محصولات پتروشیمی و صنایع پاییندستی تا اطلاع ثانوی
وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور مصوبهای، توقف صادرات محصولات پتروشیمی و تولیدات صنایع پاییندستی را تا اطلاع ثانوی به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت در نامهای به سرپرست دفتر صادرات گمرک اعلام کرد این تصمیم با هدف تأمین نیاز بازار داخلی و جلوگیری از کمبود مواد اولیه در صنایع پاییندستی اتخاذ شده است.
بر اساس این ابلاغیه، صادرات برخی محصولات پتروشیمی و تولیدات صنایع پاییندستی تا اطلاع ثانوی متوقف خواهد بود تا امکان تأمین پایدار مواد اولیه برای واحدهای تولیدی داخلی فراهم شود.
در همین زمینه، مدیر توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی نیز پیشتر در نامهای به مدیران مجتمعهای پتروشیمی کشور تأکید کرده بود که در شرایط فعلی، تأمین نیاز صنایع داخلی در اولویت قرار دارد و لازم است عرضه محصولات برای مصرف داخل تقویت شود.
همچنین اعلام شده است که قیمتهای فروش داخلی فرآوردههای نفتی، پالایشی و پتروشیمی همچنان بر اساس مصوبه نهم اسفند شورای عالی امنیت ملی و در سطح قیمتهای پیشین اعمال میشود.
ایران به طور معمول سالانه حدود ۲۹ میلیون تن محصول پتروشیمی صادر میکند و این تصمیم با هدف اولویتدهی به عرضه داخلی و جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تولید ملی اتخاذ شده است.