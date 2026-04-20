تداوم ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ خوراکی تا اطلاع ثانوی

تداوم ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ خوراکی تا اطلاع ثانوی
سازمان توسعه تجارت ایران در ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که صادرات تخم‌مرغ خوراکی همچنان مشمول محدودیت صادراتی است و تا اطلاع ثانوی امکان صدور این محصول وجود ندارد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، این تصمیم در پی نامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی اتخاذ شده و صادرات تخم‌مرغ خوراکی با کد تعرفه ۰۴۰۷۲۱۱۰ در فهرست اقلام دارای محدودیت صادراتی قرار دارد.

طبق این اعلام، ممنوعیت صادرات تخم‌مرغ خوراکی پیش‌تر نیز طی نامه‌ای در تاریخ دهم اسفند سال ۱۴۰۴ ابلاغ شده بود و همچنان اعتبار دارد.

همچنین تأکید شده است که ممنوعیت صادراتی محصولات درج‌شده در فصول یک تا بیست‌وچهار کتاب مقررات صادرات و واردات، به همراه استثنائات اعلام‌شده در مکاتبات بعدی، تا اطلاع ثانوی معتبر خواهد بود.

این محدودیت با هدف مدیریت بازار داخلی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان اعمال شده است.

 

