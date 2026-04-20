تمدید فراخوان پرداخت مشوقهای صادراتی سال ۱۴۰۴
فراخوان پرداخت مشوقهای صادراتی سال ١٤٠٤، از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تا تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، تاریخ اطلاعیه ارسال پروندههای متقاضیان دریافت مشوقهای صادرات غیر نفتی سال ١٤٠٤، از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تمدید شد.
لازم به ذکر است، متقاضیان دریافت مشوقهای صادراتی ١٤٠٤، میتوانند به وب سایت اصلی سازمان توسعه تجارت ایران Tpo.ir مراجعه و تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت سال جاری، نسبت به ارسال مدارک اقدام کنند.
گفتنی است، پرداخت این مشوق باهدف حمایت همهجانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات و افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات در بازارهای هدف صادراتی، صورت گرفته است؛ و سازمان توسعه تجارت ایران، در نظر دارد نسبت به پرداخت کمک هزینه بر اساس شیوهنامه پرداخت مشوقهای صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۴ اقدام کند.