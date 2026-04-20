خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تمدید فراخوان پرداخت مشوق‌های صادراتی سال ۱۴۰۴

کد خبر : 1775616
لینک کوتاه کپی شد.

فراخوان پرداخت مشوق‌های صادراتی سال ١٤٠٤، از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تا تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، تاریخ اطلاعیه ارسال پرونده‌های متقاضیان دریافت مشوق‌های صادرات غیر نفتی سال ١٤٠٤، از سوی سازمان توسعه تجارت ایران تمدید شد.

لازم به ذکر است، متقاضیان دریافت مشوق‌های صادراتی ١٤٠٤، می‌توانند به وب سایت اصلی سازمان توسعه تجارت ایران Tpo.ir مراجعه و تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه ۹ اردیبهشت سال جاری، نسبت به ارسال مدارک اقدام کنند.

گفتنی است، پرداخت این مشوق باهدف حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالا و خدمات و افزایش حجم و تنوع محصولات و خدمات در بازارهای هدف صادراتی، صورت گرفته است؛ و سازمان توسعه تجارت ایران، در نظر دارد نسبت به پرداخت کمک هزینه بر اساس شیوه‌نامه پرداخت مشوق‌های صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۴ اقدام کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید