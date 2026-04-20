معاون ساخت آزادراههای کشور در گفتوگو با ایلنا مطرح کرد:
هزینه ١۵ هزار میلیارد تومانی ساخت دوباره پلB1/ برآورد خسارت ٣ همتی
معاون ساخت آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه بررسیها برای بازسازی یا ساخت دوباره پل B1 ادامه دارد، گفت: میزان خسارت وارد شده حدود ٣ همت برآورد شده و اگر تصمیم بر ساخت دوباره پل باشد، به ١۵ همت نیاز داریم.
میلاد دوستی، معاون ساخت آزاد راههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره نتایج بررسیهای وضعیت پل B1 و احتمال بازسازی و یا ساخت دوباره آن اظهار داشت: بررسیها درباره میزان آسیب وارد شده به پل B1 ادامه دارد و برای رسیدن به نتایج دقیق نیاز به بررسیهای بیشتری داریم. تیمی از متخصص دانشگاهی کشورمان و مشاوران پروژه، مطالعات را در حال انجام دارند و براساس نتیجه بررسیها، نسبت به نحوه بازسازی پل تصمیم گرفته میشود.
وی ادامه داد: کمیتههای فنی تشکیل شده است و طرح آواربرداری و بازسازی در کمیته در حال بررسی است اما پس از معاینات کامل عرشه پل، درباره نحوه بازسازی و تغییرات در ساخت اقدام میکنیم.
معاون ساخت آزادراههای کشور درباره برآوردها از میزان خسارت آورده گفت: طبق دادههای به دست آمده حداقل میزان خسارت چیزی حدود ٣ همت برآورد شده است، اما برای ساخت دوباره پل به ١۵ همت نیاز است.
دوستی درباره زمان احتمالی شروع ساخت و بازسازی پل B1 افزود: پیش بینی این است که تا یک ماه آینده مطالعات به پایان میرسد و پس از آن طرح آواربرداری به اجرا میرسد و اگر سناریوی بازسازی به اجرا برسد؛ این اقدام در بازه زمانی یکساله انجام خواهد شد و اگر برنامه و تصمیم بر ساخت کامل پل باشد، با توجه به تغییر نحوه ساخت و استفاده از سازههای فلزی، مدت زمان اجرا حدود ٣ سال در نظر گرفته شده است. اما تمام مراحل اجرا بدون وابستگی به خارج و با توان متخصصان داخلی انجام خواهد شد.