هزینه ١۵ هزار میلیارد تومانی ساخت دوباره پلB1/ برآورد خسارت ٣ همتی

میلاد دوستی، معاون ساخت آزاد راه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره نتایج بررسی‌‌های وضعیت پل B1 و احتمال بازسازی و یا ساخت دوباره آن اظهار داشت: بررسی‌ها درباره میزان آسیب وارد شده به پل B1 ادامه دارد و برای رسیدن به نتایج دقیق نیاز به بررسی‌های بیشتری داریم. تیمی از متخصص دانشگاهی کشورمان و مشاوران پروژه، مطالعات را در حال انجام دارند و براساس نتیجه بررسی‌ها، نسبت به نحوه بازسازی پل تصمیم گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: کمیته‌های فنی تشکیل شده است و طرح آواربرداری و بازسازی در کمیته در حال بررسی است اما پس از معاینات کامل عرشه پل، درباره نحوه بازسازی و تغییرات در ساخت اقدام می‌کنیم.

معاون ساخت آزادراه‌های کشور درباره برآوردها از میزان خسارت آورده گفت: طبق داده‌های به دست آمده حداقل میزان خسارت چیزی حدود ٣ همت برآورد شده است، اما برای ساخت دوباره پل به ١۵ همت نیاز است.

دوستی درباره زمان احتمالی شروع ساخت و بازسازی پل B1 افزود: پیش بینی این است که تا یک ماه آینده مطالعات به پایان می‌رسد و پس از آن طرح آواربرداری به اجرا می‌رسد و اگر سناریوی بازسازی به اجرا برسد؛ این اقدام در بازه زمانی یکساله انجام خواهد شد و اگر برنامه و تصمیم بر ساخت کامل پل باشد، با توجه به تغییر نحوه ساخت و استفاده از سازه‌های فلزی، مدت زمان اجرا حدود ٣ سال در نظر گرفته شده است. اما تمام مراحل اجرا بدون وابستگی به خارج و با توان متخصصان داخلی انجام خواهد شد.

