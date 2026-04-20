افزایش قیمت نفت در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه

تشدید تنش‌ها در منطقه خاورمیانه و اختلال تردد از تنگه هرمز قیمت نفت را در بازارهای جهانی بیش از ۵ درصد افزایش داد.

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معامله‌های روز دوشنبه (۳۱ فروردین) در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه اختلال تردد از تنگه هرمز بیش از ۵ درصد افزایش یافت.

 قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۴ و ۱۸ دقیقه بامداد روز دوشنبه به وقت گرینویچ با ۵.۰۸ دلار یا ۵.۶۲ درصد افزایش به ۹۵ دلار و ۴۶ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا با ۵.۰۱ دلار یا ۵.۹۷ درصد افزایش، ۸۸ دلار و ۸۶ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.

هر دو شاخص در معامله‌های روز جمعه (۲۸ فروردین) با ۹ درصد افت بیشترین کاهش روزانه از ۱۸ آوریل را ثبت کردند.

 جون گو، تحلیلگر ارشد بازار نفت در مؤسسه اسپارتا کامودیتیز گفت: با توجه به اختلال در عرضه روزانه ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه نفت خام از طریق تنگه هرمز در بازارهای جهانی نفت اوضاع بنیان‌های بازار بدتر می‌شود.

سائول کاوونیک، رئیس تحقیقات مؤسسه ام‌اس‌تی مارکیو (MST Marquee) در این باره بیان کرد: بازارهای نفت همچنان در واکنش به پیام‌های پرنوسان رسانه‌های اجتماعی ایالات متحده آمریکا و ایران، به جای واقعیت‌های میدانی که همچنان برای از سرگیری سریع جریان نفت چالش‌برانگیز است، در نوسان هستند.

