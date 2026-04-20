به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد امروز (دوشنبه، ۳۱ فروردین) در جمع کارکنان شرکت ملی نفتکش بیان کرد: در طول جنگ تحمیلی سوم با وجود اقدام‌های خصمانه و فشارهای دشمن آمریکایی - صهیونی، کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفتکش در کنار دیگر کارکنان ستادی و عملیاتی چهار شرکت اصلی با مجاهدت و ازخودگذشتگی اجازه ندادند کوچک‌ترین خللی در عرصه صادرات نفت خام کشور به‌وجود آید.

وی با اشاره به شجاعت کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفتکش در ایام جنگ افزود: کارکنان شرکت ملی نفتکش با فعالیت‌های مستمر خود در کنار دیگر بخش‌های فعال در حوزه حمل‌ونقل و بارگیری نفت ازجمله امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های بازرگانی نفت و پایانه‌های نفتی و دیگر ارکان مؤثر در این فرآینده سخت و پچیده تلاش کردند صادرات نفت بی‌وقفه ادامه یابد.

وزیر نفت تصریح کرد: کارکنان عملیاتی و ستادی شرکت ملی نفتکش ایران همواره در طول این سال‌ها با وجود فشارهای ناشی از تحریم‌های اعمال‌شده علیه بخش‌های اقتصادی به‌ویژه فروش و حمل‌ونقل نفت، در شرایط سخت دریا و دوری از خانواده پای کار ایران ایستاده‌اند و اجازه نداده‌اند اهداف بدخواهان و دشمنان لحظه‌ای محقق شود و ایران به داشتن همین ظرفیت‌ها و استعدادها دلگرم و امیدوار به آینده‌ای روشن است.

مسعود بازویی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با قدردانی از فعالیت مجاهدانه کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفتکش و حمایت‌های بی‌دریغ وزارت نفت از این مجموعه گفت: از تلاش‌ها و پیگیری‌های شبانه‌روزی وزیر نفت تشکر می‌کنم که در طول این مدت انصافاً پای کار ایستادند و سبب ارتقای روحیه ایستادگی و تلاش مجدانه همکاران ما در شرکت ملی نفتکش شدند.

