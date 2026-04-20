صادرات نفت بی وقفه ادامه دارد/ قدردانی وزیر نفت از تلاشهای شرکت ملی نفتکش در جنگ تحمیلی
وزیر نفت در نشستی با مدیران ارشد شرکت ملی نفتکش از زحمات شبانهروزی و اقدامهای مؤثر نیروهای سرافراز عملیاتی در بخشهای مختلف صنعت نفت بهویژه کارکنان شجاع شرکت ملی نفتکش در روزهای سخت جنگ تحمیلی سوم قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، محسن پاکنژاد امروز (دوشنبه، ۳۱ فروردین) در جمع کارکنان شرکت ملی نفتکش بیان کرد: در طول جنگ تحمیلی سوم با وجود اقدامهای خصمانه و فشارهای دشمن آمریکایی - صهیونی، کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفتکش در کنار دیگر کارکنان ستادی و عملیاتی چهار شرکت اصلی با مجاهدت و ازخودگذشتگی اجازه ندادند کوچکترین خللی در عرصه صادرات نفت خام کشور بهوجود آید.
وی با اشاره به شجاعت کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفتکش در ایام جنگ افزود: کارکنان شرکت ملی نفتکش با فعالیتهای مستمر خود در کنار دیگر بخشهای فعال در حوزه حملونقل و بارگیری نفت ازجمله امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران، شرکتهای بازرگانی نفت و پایانههای نفتی و دیگر ارکان مؤثر در این فرآینده سخت و پچیده تلاش کردند صادرات نفت بیوقفه ادامه یابد.
وزیر نفت تصریح کرد: کارکنان عملیاتی و ستادی شرکت ملی نفتکش ایران همواره در طول این سالها با وجود فشارهای ناشی از تحریمهای اعمالشده علیه بخشهای اقتصادی بهویژه فروش و حملونقل نفت، در شرایط سخت دریا و دوری از خانواده پای کار ایران ایستادهاند و اجازه ندادهاند اهداف بدخواهان و دشمنان لحظهای محقق شود و ایران به داشتن همین ظرفیتها و استعدادها دلگرم و امیدوار به آیندهای روشن است.
مسعود بازویی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش با قدردانی از فعالیت مجاهدانه کارکنان عملیاتی شرکت ملی نفتکش و حمایتهای بیدریغ وزارت نفت از این مجموعه گفت: از تلاشها و پیگیریهای شبانهروزی وزیر نفت تشکر میکنم که در طول این مدت انصافاً پای کار ایستادند و سبب ارتقای روحیه ایستادگی و تلاش مجدانه همکاران ما در شرکت ملی نفتکش شدند.