به گزارش ایلنا، رحمت الله اکرمی، خزانه‌داری کل کشور بخشنامه شماره ۵۱/۶۲۲۴ مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ را در خصوص استفاده از ظرفیت فروش و تهاتر ساختمان‌های دولتی که بر اثر شرایط جنگی آسیب دیده‌اند، را به وزارت خانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی مجازند نسبت به فروش یا تهاتر ساختمان‌های دولتی غیرقابل بازسازی یا با خسارت بالا، اقدام کنند. هدف از این تصمیم، تأمین منابع مالی سریع برای بازسازی مناطق جنگی و همچنین کاهش هزینه‌های تعمیرات غیراقتصادی عنوان شده است.

