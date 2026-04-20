کریم کبیری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره استفاده از تجدیدپذیرها بعنوان پدافند غیر عامل در شرایط از مدار خارج شدن احتمالی نیروگاه‌های حرارتی اظهار داشت: طبق آخرین آمار اکنون نیروگاه‌های تجدیدپذیر از ۱۲۰۰ مگاوات به ۴۵۰۰ مگاوات رسیده است، امیدواریم این رشد فزاینده باشد و کسری حرارتی‌ها جبران شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت اسمی نیروگاه‌های حرارتی تاکنون باید به ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده باشد، افزود: در صورت تحقق این میزان نیروگاه مصرف مورد نیاز کشور پوشش داده خواهد شد. اما در هر حال تجدیدپذیرها قابل چشم پوشی نیستند.

رییس کمیته انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: از سال ۸۸ استفاده از نیروگاههای تولید پراکنده و تحدیدپذیر بعنوان پدافند غیرعامل تعریف شد و اقداماتی در مجلس انجام و قوانین به تصویب رسید و الزام وزارت نیرو به خرید تضمینی بلندمدت برق تجدیدپذیر در برنامه پنجم توسعه در دستور کار قرار گرفت اما بعدها به اجرا نرسید.

وی با بیان اینکه علیرغم مصوبات توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و مقیاس کوچک روی زمین ماند، گفت: در دولت یازدهم به جای حمایت از توسعه تجدیدپذیرها؛ تعرفه خرید برق از این نیروگاه‌ها را فریز کرد و از حالت مقرون به صرفه بودن خارج شد.

وی با بیان اینکه در گذشته به پدافند غیر عامل و توسعه تجدیدپذیرها کم توجهی شده است، تصریح کرد: با تولید برق از دی جی‌ها می‌توانستیم این نگرانی‌ها که بعنوان اهرم فشار در جنگ اخیر که سوی امریکا اعمال می‌شود را نداشته باشیم.

کبیری با بیان اینکه حمله احتمالی به نیروگاههای تجدیدپذیر باتوجه به پراکنده بودن هزینه زیادی را برای دشمنان در پی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: اکنون نیروگاه‌های تجدیدپذیر در حال توسعه هستند و صنایع، دولت و مردم در مسیر توسعه تجدیدپذیرها همگام هستند.

وی الزام استفاده از ۲۰ درصد برق مصرفی از تجدیدپذیرها در ادارات دولتی و همچنین ملزم شدن خودتامینی صنایع برای مصرف بیش از ۵ مگاوات را اقدامی موثر خواند.

این فعال حوزه انرژی‌های تحدیدپذیر خاطرنشان کرد: اگر احیاناً شبکه برق سراسری دچار آسیب شود، نیروگاههای تجدیدپذیر باتوجه به پراکنده بودن؛ می‌توانند برق مورد نیاز را حداقل به صورت محلی تامین کنند.

وی با انتقاد از تعلل شهرداری‌ها در حوزه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر تاکید کرد: استقرار سامانه‌های کیلوواتی خورشیدی در تمام شهرداری‌ها ملزم شده بود و این باعث می‌شد علاوه بر استفاده ساکنین ساختمان؛ برق تولیدی مازاد را نیز به شبکه تحویل دهند و این اقدام علاوه بر کمک به تولید برق پایدار و ذخیره انرژی فسیلی؛ از آلودگی محیط زیست نیز جلوگیری می‌کند اما این پروژه متوقف مانده است.

کبیری با بیان اینکه ما اکنون باید حداقل ۳۳ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر داشته باشیم، گفت: با سهل انگاری‌هایی که در گذشته صورت گرفته ما تاکنون به این هدف نرسیده ایم.

وی بیان کرد: اکنون مردم باید به صورت جهادی البته با حمایت دولت به این حوزه ورود کنند، ما ظرفیت تولید سلول‌های خورشیدی را داریم و تکنولوژی آن نیز در کشور در حال رشد است. بنابراین باید از این فرصت استفاده کنیم.

رییس کمیته انجمن تجدیدپذیر با تاکید بر لزوم توسعه نیروگاه‌های زباله سوز گفت؛ اکنون در اکثر شهرهای کشور با معضل زباله مواجهیم، در حالی که می‌توانیم این تهدید محیط زیست را تبدیل به فرصت و تولید انرژی کنیم، بعبارت دیگر علاوه بر تولید برق و جلوگیری از آلایندگی محیط زیست در راستای پدافند غیر عامل و ایمن‌سازی شبکه برق نیز حرکت کنیم.

