به گزارش ایلنا، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه مرحله ۱۸۲ به مبلغ ۱۳۳ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال بحساب ۱۵ میلیون ۴۴۹ هزار و ۳۲۴ سرپرست خانوار در دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.