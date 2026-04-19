یارانه دهکهای چهارم تا نهم واریز شد
یارانه نقدی مرحله ۱۸۲ مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.
به گزارش ایلنا، سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد: یارانه مرحله ۱۸۲ به مبلغ ۱۳۳ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال بحساب ۱۵ میلیون ۴۴۹ هزار و ۳۲۴ سرپرست خانوار در دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۹۹ نفر در دهک های چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می شود.