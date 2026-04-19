یارانه دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

کد خبر : 1775443
یارانه نقدی مرحله ۱۸۲ مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.

به گزارش ایلنا، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد: یارانه مرحله ۱۸۲ به مبلغ ۱۳۳ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال بحساب ۱۵ میلیون ۴۴۹ هزار و ۳۲۴ سرپرست خانوار در دهک های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۴ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۵۹۹ نفر در دهک های چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می شود.

تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
