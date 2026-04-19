خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر جهاد کشاورزی:

امنیت غذایی کشور با قدرت تمام حفظ شد/ ناکامی دشمن در اخلال در اقتصاد و بازار

کد خبر : 1775425
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: رمز پیروزی در برابر توطئه‌ها، آمادگی و تدابیر هوشمندانه بود که دشمن را برای هرگونه فشار و اخلال در اقتصاد و بازار ناکام کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، غلامرضا نوری روز یکشنبه 30فروردین در نشست شورای بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به شرایط بحران جنگ تحمیلی اخیر،با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اخیر و تبریک سال نو، از پایداری و استواری نظام جمهوری اسلامی ایران در برابر نابرابرترین جنگ‌ها گفت: علیرغم فشارها و تحریم‌های بی‌سابقه، زنجیره تأمین امنیت غذایی کشور با هوشمندی و مجاهدت همگانی بدون کوچکترین اختلالی به کار خود ادامه داد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود:دشمن با وجود به کارگیری پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی و قدرتمندترین ارتش‌ها، نتوانست به اهداف شوم خود دست یابد. البته مهم‌ترین عامل برای مقاومت در برابر دشمن، حضور به‌موقع و مؤثر مردم در صحنه و خیابان و رشادت‌های نیروهای مسلح در میدان بود.

نوری از نقش فعالان امنیت غذایی کشور از تلاش‌های کشاورزان، دامداران، مرغداران، روستاییان، عشایر، اصناف، بازاریان و همه دست‌اندرکاران زنجیره تولید تا توزیع تشکر کرد و گفت: تقریبا اجرای طرح اصلاحات اقتصادی با وقوع جنگ تمام‌عیار همزمان شد؛ اما با پیش‌بینی‌های انجام شده بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان از آرامش و ثبات قابل قبولی برخوردار بود.

وی تصریح کرد: در دوره جنگ حتی دشمن نتوانست کوچکترین خللی در تأمین یا افزایش قیمت کالاهای اساسی ایجاد کند که نشان از آمادگی کامل و تدبیر مناسب دولت و وزارت جهاد کشاورزی برای تامین امنیت غذایی در کشور است.

نوری اجرای به موقع اصلاحات اقتصادی و طرح کارآمدسازی نظام یارانه ای کشور و حذف ارز ترجیحی را یکی از عوامل کلیدی در مدیریت مطلوب بازار دانست و گفت: از شجاعت و حمایت ویژه رئیس‌جمهوری در اجرای این سیاست مهم که آثار مثبتی بر اقتصاد کشور دارد، باید قدردانی کرد.

وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم شکستن انحصارها و رهایی از رویه‌های سنتی و ناکارآمد تأکید کرد و گفت: دولت چهاردهم با قدرت به مسیر اصلاحات اقتصادی ادامه خواهد داد تا فضای رقابتی سالمی برای فعالیت همه بازیگران اقتصادی فراهم شود.

نوری با آرزوی صلح و آرامش برای کشور، بر ضرورت حفظ آمادگی کامل تأکید کرد و گفت: رمز پیروزی ما در برابر توطئه‌های دشمن، آمادگی و تدابیر هوشمندانه بو که دشمن را در هرگونه فشار و اخلال ناکام کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید