به گزارش ایلنا از توانیر، محمد اله‌داد، در جریان بازدید سخنگوی دولت از مرکز رصدخانه شبکه برق تهران و مرکز دیسپاچینگ و راهبری شبکه برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ که به مناسبت گرامیداشت روز سیمبان و تجلیل از سیمبانان این شرکت برگزار شد، با تشریح اهمیت راهبردی صنعت برق در کشور اظهار کرد: برق به نماد این صنعت بزرگ تبدیل شده است، اما در واقع خاموشی برق تنها خاموش شدن چراغ‌ها نیست، بلکه می‌تواند زنجیره‌ای از اختلال در خدمات حیاتی کشور ایجاد کند.

وابستگی خدمات حیاتی کشور به برق

وی با اشاره به وابستگی گسترده زیرساخت‌های کشور به برق افزود: با قطع برق، دکل‌های مخابراتی BTS تنها برای مدت کوتاهی قادر به ادامه فعالیت هستند و پس از آن ارتباطات دچار اختلال می‌شود. همچنین با از کار افتادن پمپ‌های آب، فرآیند پمپاژ متوقف شده و تأمین آب نیز با مشکل مواجه خواهد شد.

اله‌داد ادامه داد: سیستم‌های سوخت‌رسانی در پمپ‌بنزین‌ها و حتی فعالیت بسیاری از خدمات عمومی از جمله نانوایی‌ها نیز به برق وابسته است و در صورت اختلال در شبکه برق، بخش قابل توجهی از خدمات شهری با مشکل مواجه می‌شود.

«ارتش صنعت برق» در خط مقدم پایداری شبکه

سرپرست شرکت توانیر با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی صنعت برق گفت: حدود ۳۰ هزار نیروی عملیاتی که از آنها به عنوان «ارتش صنعت برق» یاد می‌کنیم، در خط مقدم حفظ پایداری شبکه فعالیت دارند.

وی افزود: روز گذشته (29 فروردین)، مراسم گرامیداشت روز سیمبان در حدود ۵۰۰ نقطه کشور و به یاد سیمبان شهید جنگ رمضان، شهید سعید جلالی برگزار شد. شهیدی که در عملیات واکنش سریع توزیع برق استان اصفهان به فیض شهادت نائل شد.

اله‌داد با اشاره به سختی و خطرات کار سیمبانان اظهار داشت: صعود از دکل‌های ۴۰ متری و فعالیت بر روی خطوط برق ذاتاً کاری بسیار خطرناک است، اما همکاران ما در شرایطی کار کردند که احتمال اصابت مجدد نیز وجود داشت و بسیاری از عملیات‌های انجام‌شده در آن شرایط، عملیات‌هایی بسیار پرخطر و فداکارانه بود.

ترمیم سریع شبکه برق در بیش از دو هزار نقطه آسیب‌دیده

سرپرست توانیر با اشاره به آسیب‌های وارد شده به شبکه برق گفت: در جریان حملات، حدود دو هزار نقطه شبکه برق کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم دچار آسیب شد، اما همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و عملیات ترمیم شبکه را انجام دادند.

وی افزود: در برخی موارد نیروهای عملیاتی حتی زودتر از تیم‌های امنیتی به محل حادثه می‌رسیدند، اما به دلیل الزامات ایمنی باید منتظر بررسی و خنثی‌سازی تهدیدها می‌ماندند تا بتوانند عملیات امداد و ترمیم را آغاز کنند.

درخواست ثبت رسمی «روز ملی صنعت برق» در تقویم کشور

اله‌داد در ادامه با اشاره به جای خالی روزی برای صنعت برق در تقویم رسمی کشور گفت: با وجود گستردگی خدمات و نقش حیاتی این صنعت، روزی به نام صنعت برق در تقویم رسمی کشور ثبت نشده است.

وی از مسئولان درخواست کرد با ثبت یک روز ملی برای صنعت برق در تقویم رسمی کشور، زمینه قدردانی از تلاش‌های کارکنان این صنعت فراهم شود.

ضرورت پرداخت به‌موقع قبوض برق

سرپرست شرکت توانیر در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مالی صنعت برق اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم این صنعت، پرداخت صورتحساب‌های برق توسط مشترکان است. حتی در مناطقی که هیچ آسیبی از بحران‌ها ندیده‌اند نیز برق به طور مستمر تأمین می‌شود و انتظار داریم منابع لازم از طریق پرداخت به‌موقع قبوض تأمین شود.

وی تأکید کرد: این منابع برای جبران خسارات وارد شده، بازسازی شبکه و همچنین توسعه زیرساخت‌ها برای مدیریت پیک مصرف پیش رو ضروری است.

امید به مدیریت بهتر مصرف در تابستان پیش‌رو

اله‌داد در پایان با اشاره به پیش‌بینی شرایط مصرف در تابستان آینده گفت: ممکن است با چالش‌هایی در حوزه تأمین گاز نیز مواجه شویم، بنابراین لازم است برای مدیریت بار در تابستان آماده باشیم.

وی ابراز امیدواری کرد با همراهی دولت و همکاری مردم، همان‌طور که در هفته‌های اخیر شاهد آن بودیم، بتوان شرایط تابستان پیش رو را بهتر از سال گذشته مدیریت کرد.

