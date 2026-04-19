پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد بانک توسعه تعاون در فرابورس ایران

به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، مجموع مبلغ کل اوراق پذیرفته‌شده چهار هزار میلیارد ریال بوده و تعداد چهار میلیون ورقه با ارزش اسمی یک میلیون ریال برای هر ورقه منتشر می‌شود. تاریخ سررسید اوراق ۳۰ بهمن ۱۴۰۵ تعیین شده است. این اوراق با نام و قابل معامله در فرابورس ایران خواهد بود.

هدف از انتشار اوراق گواهی اعتبار مولد، تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی عنوان شده است. در این انتشار، بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک عامل و ضامن ایفای تعهدات حضور دارد و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز به‌عنوان عامل پرداخت فعالیت می‌کند.

حداقل حجم هر سفارش برای خرید این اوراق پنج هزار ورقه و مضرب سفارش نیز پنج هزار ورقه تعیین شده است. همچنین سقف خرید برای اشخاص حقیقی و حقوقی نامحدود اعلام شده است.

طبق اطلاعیه فرابورس، قیمت اوراق در زمان عرضه و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. این اوراق سود دوره‌ای ندارد و در سررسید، تنها مبلغ اسمی آن به دارنده پرداخت خواهد شد.

اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) یکی از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه است که با هدف حمایت از تولید و تسهیل تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

