پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد بانک توسعه تعاون در فرابورس ایران
فرابورس ایران با انتشار اطلاعیهای از پذیرش اوراق «گواهی اعتبار مولد (گام)» بانک توسعه تعاون با نماد «گام051122» در بازار ابزارهای نوین مالی خبر داد. این اوراق با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار در فرابورس پذیرفته شده است.
به گزارش ایلنا، بر اساس این اطلاعیه، مجموع مبلغ کل اوراق پذیرفتهشده چهار هزار میلیارد ریال بوده و تعداد چهار میلیون ورقه با ارزش اسمی یک میلیون ریال برای هر ورقه منتشر میشود. تاریخ سررسید اوراق ۳۰ بهمن ۱۴۰۵ تعیین شده است. این اوراق با نام و قابل معامله در فرابورس ایران خواهد بود.
هدف از انتشار اوراق گواهی اعتبار مولد، تأمین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی عنوان شده است. در این انتشار، بانک توسعه تعاون بهعنوان بانک عامل و ضامن ایفای تعهدات حضور دارد و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه نیز بهعنوان عامل پرداخت فعالیت میکند.
حداقل حجم هر سفارش برای خرید این اوراق پنج هزار ورقه و مضرب سفارش نیز پنج هزار ورقه تعیین شده است. همچنین سقف خرید برای اشخاص حقیقی و حقوقی نامحدود اعلام شده است.
طبق اطلاعیه فرابورس، قیمت اوراق در زمان عرضه و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. این اوراق سود دورهای ندارد و در سررسید، تنها مبلغ اسمی آن به دارنده پرداخت خواهد شد.
اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) یکی از ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه است که با هدف حمایت از تولید و تسهیل تأمین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی مورد استفاده قرار میگیرد.