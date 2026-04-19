بانک توسعه تعاون؛ یار و یاور همیشگی مردم در جنگ اقتصادی

ایلنا؛ بانک توسعه تعاون به‌عنوان یکی از بانک‌های مهم و اثرگذار در حمایت از تعاونی‌ها، بنگاه‌های اقتصادی و به‌طور کلی اقتصاد کشور، در شرایطی که اقتصاد با چالش‌هایی مانند تورم و رکود مواجه است، می‌تواند نقشی کلیدی در بهبود اوضاع ایفاء کند.

این بانک با تمرکز بر تقویت بخش تولید به‌عنوان ستون اصلی اقتصاد، قادر است در مسیر خروج از رکود مؤثر باشد. مدیران و مسئولان آن نیز همواره بر حفظ امنیت اقتصادی، افزایش رضایت مشتریان و توسعه پایدار خدمات، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و بحران‌ها، تأکید داشته‌اند و خود را متعهد می‌دانند که آرامش مالی مردم را حفظ کنند.

در سخت‌ترین مقاطع، از جمله بحران‌هایی همچون جنگ رمضان، بانک توسعه تعاون از انجام وظایف خود عقب‌نشینی نکرده و با تلاش و تعهد کارکنانش، همچنان در خط مقدم خدمت‌رسانی اقتصادی به مردم حضور داشته است.

این بانک با اجرای طرح‌های تسهیلاتی متنوع، به پشتوانه‌ای قابل اعتماد برای مشتریان تبدیل شده است. از جمله این طرح‌ها می‌توان به «اتصال» اشاره کرد که با هدف پیوند دادن بنگاه‌های کوچک به زنجیره ارزش صنایع بزرگ و با رویکردی منطقه‌محور، بر توانمندسازی کسب‌وکارهای خرد تمرکز دارد.

همچنین طرح «حاتم» و تسهیلات مربوط به تأمین یا نوسازی تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای برای شرکت‌ها، اتحادیه‌های تعاونی و حتی بنگاه‌های خارج از بخش تعاون، از دیگر اقدامات مهم این بانک به شمار می‌رود.

بانک توسعه تعاون همانند سال گذشته، در سال جدید نیز بر افزایش منابع، ایجاد تعادل میان منابع و مصارف، ارتقای سهم بازار و وصول مطالبات با توجه به شرایط اقتصادی جاری تأکید دارد و با مدیریت کارآمد، دستیابی به این اهداف دور از دسترس نخواهد بود.

مرتضی بلوکی

کارشناس رسانه

