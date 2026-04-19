تکمیل زنجیره فولادی و توجه به حوزه مسئولیت اجتماعی؛
مأموریت اصلی گهرزمین در سال جدید
شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای معدنی کشور در سال گذشته که کشورمان با انبوهی از مشکلات اقتصادی و تورم به دلیل بروز دو جنگ تحمیلی در کنار تحریمهای بینالمللی روبهرو بود؛ همچون سالهای گذشته توانست با در اختیار داشتن یکی از بزرگترین ذخایر معدنی خاورمیانه؛ در حوزه توسعه و تکمیل زنجیره تولید گامهای موثری بردارد و بعد از حملات ددمنشانه آمریکا و رژیم صهیونی به ایران در اوایل اسفند و تخریب زیرساختهای کشور ازجمله فولاد؛ نقش این شرکت در بازسازی صنعت فولاد پررنگتر از گذشته نیز شده است.
ایلنا؛ صنعت فولاد کشور در اواخر سال گذشته رخدادهای غمانگیزی را تجربه کرد و حملات دشمن به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، خسارات زیادی را به صنعت فولاد کشور وارد کرد.
در این میان نقش شرکتهای اصلی صنعت فولاد در احیای این صنعت بیش از گذشته شده است و یکی از ارکان اصلی احیای صنعت؛ بدون شک؛ شرکت معدنی و صنعتی گهرزمین است.
پروژههای جدید این شرکت به ویژه طرحهای مربوط به احیا در شهرستان بردسیر؛ همه در راستای تکمیل زنجیره فولاد است که درنهایت میتواند تأثیر زیادی بر اقتصاد ملی بگذارد.
این شرکت همواره در حوزه مسئولیت اجتماعی نیز خدمات قابل توجهی داشته است و با بهکارگیری جمعیت زیاد بومی، توانسته نقش مهمی در ارتقای سطح زندگی مردم منطقه ایفاء کند. ترمیم اقتصاد کشور به ویژه صنعت فولاد راهبرد اصلی این شرکت در سال جدید خواهد بود که به مدد کارکنان خدوم آن که همواره در طوفانهای سهمگین جنگ اقتصادی علیه کشورمان؛ ایستادگی کردهاند؛ در کوتاهترین زمان ممکن محقق خواهد شد.
با این وجود مسئولیت شرکت در حوزههای دیگر نیز باید همچون سالهای گذشته ادامه یابد تا علاوه بر افزایش رضایتمندی مردم منطقه؛ بتواند در زمینه مسکن کارگری و نیز موضوعات زیستمحیطی، اقدامات لازم را انجام دهد.
مرتضی بلوکی
کارشناس رسانه