آغاز پویش «همصدا هستیم برای ساختن» در گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس
روابط عمومی پتروشیمی خلیج فارس بیانیه ای مبنی بر آغاز پویش بازسازی زیرساختهای آسیب دیده این مجموعه در جنگ تحمیلی اخیر منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی پتروشیمی خلیج فارس نوشت: همکاران صمیمی هلدینگ خلیجفارس دشمن صهیونی - آمریکایی با حمله به برخی شرکتها و تأسیسات صنعت پرافتخار پتروشیمی، اندیشه سیاه خویش برای اخلال در نظام اقتصاد ایران را به نمایش گذاشت.
تجربه و تاریخ نشان داده که همت و دانش فرزندان فرهیخته و فداکار ایرانی بر موانع غلبه خواهد کرد.
در این مسیر میتوانید برای شرکت در پویش همصدا هستیم برای ساختن پیامهای دلگرمکننده خود را بهصورت ویدئوی سلفی، پیام صوتی یا متن از طریق شماره ۰۹۱۰۳۱۷۰۳۹۴ در پیامرسانهای بله و روبیکا برای ما ارسال کنید.