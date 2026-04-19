واردات نفت و گاز چین در مارس کاهش یافت
واردات نفت خام و گاز طبیعی چین در ماه مارس سال ۲۰۲۶ میلادی نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۵ با کاهش روبهرو شد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، دادههای رسمی اداره کل گمرک چین نشان داد مجموع واردات نفت خام چین در ماه مارس نسبت به دوره مشابه پارسال ۲.۸ درصد کاهش یافته است.
بر اساس این دادهها، مجموع واردات نفت خام چین در ماه مارس ۴۹ میلیون و ۹۸۰ هزار تن یا حدود ۱۱ میلیون و ۷۷۰ هزار بشکه در روز بوده است.
واردات دریایی نفت خام چین در ماه مارس امسال روی رقم روزانه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه ثابت ماند، در حالی که ذخیرهسازیها ۳۴ میلیون بشکه افزایش یافت.
اما لی، تحلیلگر شرکت ردیابی کشتی ورتکسا گفت: محمولههای نفت خاورمیانه در ماههای ژانویه و فوریه بارگیری شدند، بنابراین واردات مارس هنوز تحت تأثیر اختلال تردد از تنگه هرمز قرار نگرفته است.
به گفته شرکت مشاوره چینی اویلکم (Oilchem)، مقدار بهرهگیری از ظرفیت پالایشی پالایشگاههای چین در ماه مارس ۶۸.۷۹ درصد بود که نسبت به دوره مشابه پارسال ۰.۹ درصد و نسبت به فوریه ۴.۴۷ درصد کاهش نشان میدهد.
این شرکت در گزارشی آورده است که پالایشگاههای بزرگ و مستقل چین هر دو توان عملیاتی خود را در طول ماه بهدلیل عواملی از جمله خطرهای عرضه نفت کاهش دادند.
یی لین، معاون رئیس شرکت ریستاد انرژی گفت: چین احتمال دارد در ماه آوریل با کاهش عرضه نفت خام روبهرو شود و پیشبینی میشود واردات این کشور روزانه حدود ۲ میلیون بشکه کمتر از میانگین تقاضای واردات باشد.
وی افزود: اگر پالایشگاهها بخواهند عرضه کافی را حفظ کنند، احتمال دارد چین به جذب ذخیرهسازیها نیاز داشته باشد، حتی با وجود اینکه انتظار میرود در ماه آوریل، در میان حاشیههای سود ضعیف، تولید پالایشگاهها حدود یک میلیون بشکه در روز کاهش یابد.
دادههای گمرک چین همچنین نشان داد که حجم صادرات فرآوردههای نفتی ازجمله گازوئیل، بنزین، سوخت جت و سوخت دریایی در ماه مارس با ۱۲.۲ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه پارسال به ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تن رسید.
چین ماه گذشته دستور ممنوعیت صادرات سوخت را صادر کرد.
ممنوعیت صادرات که شامل سوخت جت برای ذخیرهسازی هوانوردی نمیشود، تا ماه آوریل تمدید شد، اگرچه معافیتهایی برای احجام کوچک بهمنظور ارسال کمک به کشورهای منطقه اعمال شده است.
اویلکم (Oilchem) اعلام کرد: پالایشگاههای بزرگ بازدهی بنزین و گازوئیل را در ماه مارس افزایش دادند، پس از لغو برنامههای صادراتی برای بنزین و گازوئیل، مصرف بنزین و گازوئیل چین بهنسبت پایین ماند و سبب شد عرضه کافی و ذخیرهسازی داخلی بالاتر باشد.
واردات گاز طبیعی در ماه مارس ازجمله گاز دریافتی با خط لوله و محمولههای گاز طبیعی مایعشده (الانجی)، با ۱۰.۷ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال گذشته میلادی به ۸ میلیون و ۱۸۰ هزار تن و پایینترین سطح از اکتبر ۲۰۲۲ رسید.
چین بزرگترین واردکننده الانجی جهان، در ماه مارس ۸ تا ۱۰ محموله بارگیری کرد، زیرا عرضه گاز داخلی و خط لوله چین برای پاسخگویی به تقاضای ضعیفتر کافی بود.
بر اساس دادههای مؤسسه کپلر (Kpler)، چین در ماه مارس ۳ میلیون و ۶۸۰ هزار تن گاز وارد کرده است که پایینترین سطح ماهانه از آوریل ۲۰۱۸ بهشمار میآید.