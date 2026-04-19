خسارتی ۵۰ میلیارد دلاری جنگ با ایران به صنعت نفت
براساس ارزیابیهای صورت گرفته، جنگ علیه ایران خسارت ۵۰ میلیارد دلاری برای صنعت نفت درپی داشته است.
به گزارش ایلنا و به نقل از رویترز؛ بر اساس ارزیابیها، در این مدت حدود ۵۰ میلیارد دلار نفت خام و فرآوردههای سوختی یا از بین رفتهاند یا قادر به انتقال نبودهاند.
این خسارت، نهتنها زیانی مستقیم برای صادرکنندگان نفت محسوب میشود، بلکه به تشدید بحران تأمین انرژی در جهان و افزایش قیمتها در بازارهای جهانی نیز دامن زده است.
بر اساس دادههای کپلر، از زمان آغاز بحران در پایان فوریه، بیش از ۵۰۰ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی از بازار جهانی حذف شده که بزرگترین اختلال در عرضه انرژی در تاریخ مدرن است.