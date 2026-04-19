ورود «اینترنت پرو» به ادبیات ارتباطی ایران

به گزارش ایلنا؛ در هفته‌های اخیر مفهوم اینترنت پرو یا همان اینترنت پایدار ویژه کسب‌ و کارها به‌ عنوان مدلی جدید از دسترسی به شبکه در ایران مطرح شده است. این سرویس به‌ جای تمرکز بر سرعت، بر پایداری اتصال و دسترسی کم‌محدودتر به برخی خدمات بین‌المللی تأکید دارد.

اینترنت پرو برای گروه‌های حرفه‌ای از جمله شرکت‌ها، استارت‌آپ‌ها، بازرگانان و نهادهای پژوهشی طراحی شده و دریافت آن مستلزم احراز هویت شغلی و طی مراحل اداری از طریق اپراتورهاست. کاربران این نوع اینترنت در شرایط اختلال، اتصال باثبات‌تری تجربه می‌کنند و کیفیت خدمات آنلاین برایشان بهبود می‌یابد.

هزینه بالاتر نسبت به اینترنت عمومی و محدود بودن دامنه کاربران، اینترنت پرو را به گزینه‌ای تخصصی برای فعالیت‌های حرفه‌ای تبدیل کرده است.

کسب اطلاعات بیشتر

به منظور کسب اطلاعات بیشتر اقدامات زیر را انجام دهید؛ برای سیمکارت ایرانسل؛ تماس با ۷۰۰ از خطوط ایرانسل و ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰۰ از سایر خطوط؛ برای همراه اول؛ تماس با 9995 از خطوط همراه اول و 09129995 از طریق سایر خطوط و برای رایتل؛ تماس با 200 از خطوط رایتل و 09202000000 از سایر خطوط.

