قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۳۲۳ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۹ هزار تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۲۰۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۳ هزار و ۷۱۹ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۲۰۹ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۸۶۵ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۴۷ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۳۰ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۵۸۲ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۳۹۷ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۱۴ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۰۱ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۴۷۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۶۸۰ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۵۷۸ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۴ هزار و ۷۱۸ تومان است.