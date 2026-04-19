به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، جعفر قادری با اشاره به محدودیت نقدینگی و نوسانات شدید قیمت نهاده‌ها توضیح داد: بخش قابل توجهی از فعالان حوزه دام و طیور را تولیدکنندگان خرد و آسیب پذیر تشکیل می‌دهند؛ طرح «نوی‌پو» بانک کشاورزی به دامداران امکان دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر به منابع مالی و تأمین خوراک دام را می‌دهد، جریان نقدینگی در زنجیره تولید را پایدار نگه می‌دارد و به تأمین به‌موقع نهاده‌ها، مدیریت نوسانات بازار و جلوگیری از توقف تولید کمک می کند.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به محدودیت‌های بندری در حوزه واردات و صادرات، هرگونه افت تولید داخلی می‌تواند آسیب‌های جدی به امنیت غذایی وارد کند؛ حمایت از تولیدکنندگان داخلی یک ضرورت اقتصادی است و طرح‌هایی مانند «نوی‌پو» می‌توانند خلأهای موجود در زنجیره تأمین را پوشش داده و از بروز اختلال در تولید جلوگیری کنند.

به گفته نائب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، حذف رانت‌های نهفته در فرایند واردات نهاده‌ها و سهولت دسترسی به ارز و نهاده‌های دامی از دیگر پیامدهای مثبت این طرح است؛ چراکه پیش از این، بخشی از واردکنندگان از اختلاف نرخ‌ها و تأخیرهای سامانه‌ای منتفع می‌شدند، در حالی‌ که تولیدکنندگان واقعی از این چرخه بهره‌ای نمی‌بردند.

قادری اظهار کرد: بانک کشاورزی با نگاه آینده‌نگر و با هدف کاهش فشار هزینه‌ها بر دامداران، طرح نوی‌پو را طراحی و اجرا کرده که می‌تواند به تثبیت تولید، پایداری عرضه و کاهش وابستگی کشور به واردات کمک کند.

این نماینده مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد با استمرار این نوع ابتکارات و تکمیل حلقه‌های پشتیبانی مالی و نهادی، بخش دام و طیور کشور بدون وقفه به مسیر تولید ادامه دهد و امنیت غذایی جامعه تقویت شود.

