در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
هشدار سازمان هواپیمایی درباره فروش بلیتهای جعلی/ مجوز پرواز خارجی به مشهد صادر شد
معاون سازمان هواپیمایی ضمن هشدار نسبت به فروش بلیتهای جعلی در فضای جعلی گفت: در حال حاضر، فقط مجوز پرواز خارجی به فرودگاه مشهد صادر شده است.
حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بینالملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا نسبت به فروش بلیتهای جعلی در بازار هشدار و گفت: تا این لحظه تنها مجوز پرواز خارجی برای فرودگاه مشهد صادر شده است و مردم فریب فروش بلیت جعلی در فضای مجازی نخورند.
وی با بیان اینکه جز پرواز محدود خارجی به فرودگاه مشهد برای روز آینده مجوز پرواز دیگری صادر نشده، ادامه داد: مردم برای خرید بلیت هواپیما فقط به سایتهای معتبر مراجعه کنند، آدرس این سایتها و اسامی دفاتر مجاز فروش بلیت در سایت سازمان هواپیمایی درج شده است.
معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفت: قرار بر این است که به تدریج مجوزهای پروازهای برای تمام شرکتهای هواپیمایی صادر شود اما تا این لحظه مجوز پرواز برای مسقط به فرودگاه مشهد صادر شده است و احتمال مجوز پرواز استانبول و دبی هم صادر شود.
صانعی تاکید کرد: فعلا مجوزی برای پروازهای داخلی به مشهد صادر نشدهاست.