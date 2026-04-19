در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

هشدار سازمان هواپیمایی درباره فروش بلیت‌های جعلی/ مجوز پرواز خارجی به مشهد صادر شد

هشدار سازمان هواپیمایی درباره فروش بلیت‌های جعلی/ مجوز پرواز خارجی به مشهد صادر شد
معاون سازمان هواپیمایی ضمن هشدار نسبت به فروش بلیت‌های جعلی در فضای جعلی گفت: در حال حاضر، فقط مجوز پرواز خارجی به فرودگاه مشهد صادر شده‌ است.

حمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا نسبت به فروش بلیت‌های جعلی در بازار هشدار و گفت: تا این لحظه تنها مجوز پرواز خارجی برای فرودگاه مشهد صادر شده است و مردم فریب فروش بلیت جعلی در فضای مجازی نخورند. 

وی با بیان اینکه جز پرواز محدود خارجی به فرودگاه مشهد برای روز آینده مجوز پرواز دیگری صادر نشده، ادامه داد: مردم برای خرید بلیت هواپیما فقط به سایت‌های معتبر مراجعه کنند، آدرس این سایت‌ها  و اسامی دفاتر مجاز فروش بلیت در سایت سازمان هواپیمایی درج شده است. 

معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفت: قرار بر این است که به تدریج مجوزهای پروازهای برای تمام شرکت‌های هواپیمایی صادر شود اما تا این لحظه مجوز پرواز برای مسقط به فرودگاه مشهد صادر شده است و احتمال مجوز پرواز استانبول و دبی هم صادر شود. 

صانعی تاکید کرد: فعلا مجوزی برای پروازهای داخلی به مشهد صادر نشده‌است.

