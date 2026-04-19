جزئیات چهار مؤلفه قیمتگذاری برق ابلاغ شد
معاون برق و انرژی وزارت نیرو با استناد به ابلاغیه شماره ۱۴۰۴/۱۰۹۸۸۳/۱۰۰ وزیر نیرو و اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران، ضوابط اعمال نرخ سوخت در سقف قیمت بازار عمدهفروشی برق را برای سال جاری اعلام کرد.
به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، بر اساس این تصمیم که از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان سال جاری اجرایی خواهد شد، قیمت سقف بازار برق بر پایه چهار مؤلفه اصلی محاسبه شده است که شامل قیمت تبدیل انرژی معادل ۳۵۸۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت، هزینه سوخت نیروگاهی ۷۴۵ ریال به ازای هر کیلوواتساعت (با فرض نرخ ۲۷۰۰ ریال برای هر واحد سوخت)، حقالزحمه کارگزاری شرکت مدیریت شبکه برق ایران معادل ۲۰ ریال به ازای هر کیلوواتساعت و نرخ آمادگی برابر با ۳۸۵ ریال به ازای هر کیلووات ظرفیت آماده در هر ساعت است.
این فرمول که با در نظر گرفتن نرخهای تبدیل انرژی، سوخت نیروگاهی و کارگزاری تدوین شده است، با هدف شفافسازی قیمتها، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل بهرهبرداری از شبکه برق در دوره اوج مصرف سال ۱۴۰۵ ابلاغ گردیده است.
با اجرای این ضوابط، تولیدکنندگان برق و شرکت مدیریت شبکه برق ایران امکان برنامهریزی دقیقتری برای خرید و فروش برق و تأمین انرژی در بازار عمدهفروشی خواهند داشت و حقوق کارگزاری شرکت مدیریت شبکه برق ایران نیز به صورت قانونی و شفاف پرداخت میشود.
این اقدام در راستای تحقق اهداف ابلاغیههای وزارت نیرو، افزایش شفافیت و کارایی بازار برق کشور و حمایت از تولیدکنندگان انرژی انجام شده و گامی مهم در بهبود مدیریت مصرف و قیمتگذاری در دوره اوج بار سال جاری محسوب میشود.