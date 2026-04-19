به گزارش ایلنا از خبرگزای رویترز، پالایشگاه‌های ژاپن هفته گذشته از دوسوم ظرفیت خود بهره گرفتند که نسبت به هفته پیش از آن تغییر چندانی نداشته است. این وضع نشان‌ از چالش‌های کوتاه‌مدت جایگزینی عرضه نفت خام خاورمیانه به‌دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران دارد.

داده‌های اتحادیه نفت ژاپن (PAJ) نشان داد مقدار بهره‌گیری پالایشگاه‌های ژاپن از ظرفیت پالایشی خود در هفته منتهی به ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) ۶۷.۸ درصد بوده که نسبت به رقم ۶۷.۷ درصد ثبت‌شده در هفته پیش از آن تغییر چندانی نداشته و بسیار پایین‌تر از سطح بیش از ۸۰ درصد پیش از آغاز درگیری‌های نظامی خاورمیانه در اواخر ماه فوریه است.

مقام‌های ژاپنی اعلام کرده‌اند که چشم‌انداز ماه آینده میلادی ممکن است بهتر باشد، زیرا این کشور از ذخیره‌سازی‌های راهبردی خود برداشت کرده و موفق شده است جایگزین‌هایی برای بیش از نیمی از حجمی که ماه مه گذشته از طریق تنگه هرمز وارد کرده بود، پیدا کند.

ژاپن به‌طور معمول ۹۵ درصد از نفت مورد نیاز خود را از خاورمیانه وارد می‌کند.

با این حال پالایشگاه‌های ژاپنی محدودیت‌هایی در حجم دیگر انواع نفت خام‌ قالب فرآوری دارند، زیرا مجتمع‌های آنها بیشتر برای فرآوری نفت خام خاورمیانه از نوع ترش متوسط ​​طراحی شده‌اند.

نیتین پراکاش، تحلیلگر ریستاد انرژی، در این باره گفت: ژاپن احتمالاً می‌تواند در کوتاه‌مدت سهم محموله‌های غیر از انواع نفت خام خاورمیانه را به حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از کل حجم مورد نیاز خود برساند، اما جایگزینی کامل عرضه خاورمیانه دشوار است.

عرضه جدید بیشتر از ایالات متحده آمریکا، نزدیک‌ترین متحد ژاپن می‌آید.

توکیو همچنین با تولیدکنندگانی در کشورهایی از جمله مالزی، آذربایجان، برزیل، نیجریه و آنگولا ارتباط گرفته است.

پراکاش بیان کرد: پالایشگاه‌های ژاپن می‌توانند نفت خام خاورمیانه را با نفت خام سبک شیرین آمریکا و غرب آفریقا به همراه برخی از انواع متوسط ​​از منطقه خزر و بخش‌هایی از آمریکای جنوبی مخلوط کنند و این تغییر سبب افزایش بازده بنزین، نفتا و کاهش تولید گازوئیل و سوخت جت خواهد شد.

اتحادیه نفت ژاپن (PAJ) با اشاره به تغییر در ساختار عرضه، انتشار آمار ذخیره‌سازی‌های فرآورده‌های نفتی ژاپن را به حال تعلیق درآورده است.

شرکت پالایش نفت ایدمیتسو کوسان ژاپن اعلام کرد که در حال بررسی خرید نفت خام از کشورهای مختلف، ازجمله آمریکای شمالی و جنوبی است و چالش‌هایی درباره تجهیزات پالایشی هنگام فرآوری انواع نفت‌ غیر خاورمیانه وجود دارد.

شرکت تایو اویل یادآور شد: می‌تواند بیش از ۵۰ درصد از انواع نفت غیر خاورمیانه، ازجمله نفت آمریکای شمالی، آسیای جنوب شرقی و انواع نفت اقیانوسیه را فرآوری کند.

شرکت‌های انئوس، بزرگ‌ترین پالایشگر ژاپن و کازمو انرژی از اظهارنظر درباره ویژگی‌های پالایشگاه‌های خود خودداری کردند.

پالایشگاه‌های ژاپنی که بیشتر در دوران رونق صنعتی دهه‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ ساخته شده‌اند، ارتقای قابل‌توجهی در مجتمع‌های خود ایجاد نکرده‌اند و در مجموعه‌های پالایشی جدید سرمایه‌گذاری نداشته‌اند، زیرا تقاضای سوخت رو به کاهش است.

طبق سند منتشرشده از سوی وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنعت در هفتم آوریل (۱۸ فروردین)، پیش‌بینی می‌شود تقاضای بنزین در ژاپن طی پنج سال منتهی به سال ۲۰۳۰، ۱۰ درصد کاهش یابد و همه شرکت‌های بزرگ پالایشی این کشور در سال‌های اخیر به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر روی آورده‌اند.

