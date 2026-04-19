جنگ رمضان؛ از نفت سه رقمی تا کمیاب شدن سوخت جت در اروپا

محمود خاقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره شرایط جدید عبور و مرور نفتکش‌ها در منطقه بعد از جنگ رمضان اظهار داشت: موضوع این است که اکنون وقت آن است مسدودیت تنگه هرمز برطرف شود چراکه ممکن است به ضرر ایران تمام شود، زیرا انگلیس و برخی کشورهای اروپایی پشت پرده بدنبال تحریک یک اجماع جهانی علیه ایران هستند.

وی با بیان اینکه تصمیماتی که ایران در مورد تنگه هرمز اتخاذ کرد؛ درست و بجا بوده است، گفت: ایران باتوجه به آتش بس در لبنان ‌و حسن نیت خود وضعیت تنگه هرمز را به حالت عادی برگرداند. اما از دیگر سو، پذیرش آتش بس برای اسراییل گران تمام شد و با تحت فشار قرار دادن امریکا موضوع محاصره دریایی ایران پیش کشیده شد.

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه کسی که در موضوع اپستین پرونده دارد به لحاظ سیاسی نمی تواند قابل اعتماد باشد، گفت: باتوجه به اینکه امریکا به تعهدات خود پایبند نبوده و محاصره دریایی را در دستور کار قرار داد؛ ایران نیز رفع مسدودیت تنگه هرمز را منتفی کرد.

وی تاکید کرد: ایران اکنون‌ باید یک دیپلماسی همه جانبه را رقم بزند یعنی مجددا حسن نیت خود را به جهان یادآور شود به نحوی که با اقدام درست ایران در مورد تنگه هرمز قیمت جهانی نفت کاهش یافت اما وقتی امریکا خلاف وعده‌ها عمل می‌کند ناگزیر ایران نیز باید از خود دفاع کند.

خاقانی با بیان اینکه جهان باید کمک کند که امریکا از قانون جنگل به قوانین بین المللی بازگردد، گفت: اگر ایران مسئله را با دیپلماسی پیگیری کند یک برگ برنده در دست ما خواهد بود، اکنون دنیا باید متوجه باشد که این ایران نیست که تنگه هرمز را مسدود کرده بلکه امریکا با محاصره دریایی؛ این آبراه را برای تمام کشورها دچار اختلال کرده است، با این اوضاع توپ در زمین امریکا است و در این شرایط کشورهای واردکننده نفت از جمله هند و چین نیز دچار دردسر شده‌اند.

وی با اشاره به بالا رفتن قیمت نفت تصریح کرد: حدود ۶۲ درصد سوخت جت کشورهای اروپایی از خلیج فارس تامین می‌شود و اگر تنگه هرمز باز نشود تا ۶ هفته آینده تمام پروازهای مسافرتی اروپا زمینگیر خواهند شد.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه جنگ اخیر درواقع یک جنگ اقتصادی علیه تمام دنیا است، افزود: اکنون برای همه کشورها حتی تا افریقا و امریکای لاتین مشکل بوجود آمده است. اکنون ایران باید جوامع بین الملل را در مورد تجاوز نظامی به ایران و تبعات آن برای اقتصاد و انرژی دنیا شفاف سازی کند.

