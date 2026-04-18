تلاش سیمبانان موجب پایداری جریان برق شد
وزیر نیرو گفت: در اسناد بینالمللی، حمله به زیرساختهای آب و برق، جنایت جنگی و ضربه به انسانیت محسوب میشود.
به گزارش ایلنا، عباس علیآبادی، وزیر نیرو، امروز شنبه در آیین تقدیر از ۷ سیمبان به نمایندگی از ۳۰ هزار نیروی سیمبان صنعت برق، که با عنوان یادمان شهید سعید جلالی و به پاسداشت تمام شهدای این صنعت برگزار شد، با گرامیداشت مقام شهدا، از زحمات تلاشگران این عرصه تجلیل کرد.
وزیر نیرو در ابتدای سخنان خود با قدردانی از رسانه ملی و روابطعمومی وزارت نیرو گفت: از صداوسیما و روابطعمومیهای مجموعه وزارت نیرو که زحمات تلاشگران صنعت آب و برق را در زمان حملات دشمن پوشش دادند، تشکر میکنم. همچنین زحمات سیمبانها در سراسر کشور برای همه عیان است و پاداش آن نزد خداوند میماند و داده خواهد شد.
علیآبادی با اشاره به شرایط سخت اخیر کشور اظهار داشت: این روزها، روزهای سختی برای مردم و تمدن چندین هزارساله ماست و اعتقادات آنها مورد تهدید قرار گرفته است. در این میان، زیرساختهای آب و برق نیز هدف حملات قرار گرفت، در حالی که در اسناد بینالمللی، این نوع حملات، جنایت جنگی و ضربه به انسانیت محسوب میشود.
وی با تأکید بر مردمی بودن این زیرساختها افزود: آب و برق متعلق به تمام مردم است و فرقی نمیکند به چه کسی میرسد. این تلاش سیمبانها و تمام همکاران من است که پایداری آن را تضمین میکند پس به شخصه از سیمبان حاضر و تمام فعالان این حوزه تشکر و قدردانی میکنم.
وزیر نیرو با اشاره به جایگاه تخصصی این حرفه تصریح کرد: این حوزه بسیار تخصصی است و روز جهانی آن، روز خاصی به شمار میآید. این افراد حتی در زمان حملات بر سر کار خود حاضر بودند و مشغول فعالیت میشدند.
علیآبادی در بخش دیگری از سخنان خود با تمجید از روحیه جهادی سیمبانان بیان داشت: من معتقدم جهاد و ایستادگی این عزیزان، دست کمی از مجاهدت سربازان میهن در خط مقدم ندارد، چرا که سیمبانان نیز در ایام جنگ پا به پای رزمندگان در میدان خدمت حاضر و آماده هرگونه فداکاری برای آسایش و رفاه مردم عزیز ایران اسلامی بودند.
وی در پایان با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از مناطق آسیبدیده خاطرنشان کرد: در سرکشی من از پل بی1 و نواحی آسیبدیده در بخش آب و برق، نیروهای عملیاتی قبل از من و با وجود خطرات، در منطقه حضور داشتند و تأسیسات آسیبدیده را در اسرع وقت ترمیم کردند.