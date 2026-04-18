دلنوشته محمد شریعتمداری خطاب به همکاران برای آغاز دوران بازسازی و نوسازی
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیجفارس، در دلنوشتهای خطاب به همکاران از روزهای دفاع در جبهه صنعت و آینده پیش رو برای بازسازی و نوسازی در فردای پس از جنگ تحمیلی گفت.
به گزارش ایلنا، متن این پیام بدین شرح است:
همکاران همدل و فداکار هلدینگ خلیج فارس
این یک پیام رسمی و از نوع اعلام خطمشیهای هلدینگ نیست. چرا که گفتنیها در این خصوص را در پیام روز منابع انسانی عرضه داشتم.
این چند سطر، حدیث دل من است و بهانهای برای یک گفتگوی صمیمی با شما یاران همدل این خانواده بزرگ، درباره روزهایی که با هم سپری میکنیم.
ما همگی، سوار بر کشتی پرغرور ایران و زیر پرچم افراشته سهرنگ کشورمان، روزهایی حساس و سرنوشتسازی را تجربه میکنیم. من و همکارانم در تیم مدیریتی هلدینگ، چهل شبانهروز همنفس با ملتی مصمم، در سنگر صنعت و اقتصاد ایران ایستادیم. اکنون نیز که حرفهای دلم را به این قلم سپردهام، به خوبی از آنچه در فضای کار و زندگی شما عزیزان جریان دارد، آگاهم.
میدانم روح و روان همکاران از تلفات انسانی و اقتصادی که حمله دشمن بدسرشت به زیرساخت پتروشیمی وارد آورده، رنجور و اندوهناک است. میدانم برخی محدودیتهای جنگ و جوّ تهدید و ارعاب شبکه ایرانستیزان دست به دست هم میدهند تا یأس و ترس بر ذهن و زندگی ما دمیده شود و آهنگ فعالیت اجتماعی و شغلی شهروند ایرانی مختل شود. میدانم وضعیت فوقالعاده ناشی از جنگ، برخی طرح و برنامه واحدها برای سال جدید را دچار تردید کرده است.
میدانم در فردای جنگ و روزهای آتش بس، دغدغه بسیاری از دوستان این است که با وجود تحریمهای ظالمانه و محدودیت منابع، کار بازسازی آسیبها چگونه پیش خواهد رفت؟
باری، همکاران عزیزم، شرایطی که در آن قرار گرفتهایم تلاقی دو نیروی بیم و امید در فضای جامعه است. اما به تجربه نیم قرن خویش از دورانهای توفانی این سرزمین عرض میکنم که این تنگناها و تهدیدها هر اندازه پردامنه، نمیتوانند عزم و اراده یک ملت را بشکنند.
ما متکی بر نیرویی هستیم که اکنون نخبگان جهان از آن به عنوان عرق و اراده ملی ایرانیان تعبیر میکنند.
یقین داریم ارادهای که طی دو دهه بهویژه دوران سخت تحریم، مجموعه پتروشیمی خلیج فارس را بر قله افتخار توسعه اقتصادی نشاند این بار نیز عرصه بازسازی و نوسازی را با همان عزم و ایمان خواهد پیمود.
ما در مسیر نوسازی آسیبهای این جنگ تحمیلی، همانند دوران توسعه هلدینگ، به خرد جمعی و اندیشههای خیل محققان و فرهیختگان رجوع خواهیم کرد و دهها کارگروه و کمیتههای دانشگاهی و پژوهشی که قبل از این پیشران توسعه هلدینگ خلیج فارس بودند این بار در عرصه بازسازی و نوسازی وارد خواهند شد.
پشتوانه اصلی ما در عبور از دوران خطیر پساجنگ، روح وطنخواهی و توان خلاقیت و نوآوری آحاد مهندسین و مدیرانمان است. همگی به ایمان و اراده صدها نیروی مخلص و متخصص خویش متکی هستیم که در ۴۰ روز جنگ در خط مقدم تولید همه خطرات و تهدیدات را به جان خریدند، اما نگذاشتند آهنگ حیات اقتصادی کشور دچار اختلال شود.
محمد شریعتمداری
مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس