️به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، عزت‌اله محمدی رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش پس از بازدید خسارات واردشده به شناورهای خودرویی (لندینگ‌کرافت) و همچنین بخش‌های تخریب‌شده پایانه مسافربری بندر تجاری چارک در روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵، بر ضرورت انجام ارزیابی فنی دقیق، جبران سریع خسارات، تقویت زیرساخت‌های عملیاتی و بازسازی بخش‌های آسیب‌دیده تأکید کرد. بررسی نحوه ورود تیم‌های امدادی و عملیات اطفاء و ارزیابی آماده‌به‌کاری واحدهای پشتیبانی از دیگر محورهای این بازدید بود.

در جریان این بازدید، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با اشاره به اهمیت استمرار خدمات حمل‌ونقل دریایی، اظهار داشت: تمامی واحدهای تخصصی موظفند با اولویت‌بخشی فوری، اقدامات لازم برای تداوم خدمات‌رسانی ایمن و شایسته به مسافران و گردشگران در مسیر چارک ـ کیش و بالعکس را بدون وقفه، پیگیری و اجرا کنند.

وی همچنین بر لزوم هماهنگی میان دستگاه‌های عملیاتی، تسریع در بازسازی و آماده‌سازی تجهیزات و ایجاد شرایط لازم برای فعال سازی تردد شناورهای خودرویی در مسیر بندر چارک و کیش جهت بازگشت به وضعیت پیش از حادثه تأکید کرد.

️گفتنی است اسکله بندر تجاری چارک طی دو نوبت در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۴ فروردین هدف پرتابه‌های دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفت که در پی آن چندین شناور خودرویی (لندینگ‌گرافت) دچار آتش‌سوزی و نیمه‌غرق‌شدگی شدند.

