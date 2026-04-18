ایلنا؛ صنعت هتل‌داری یکی از بخش‌های کلیدی گردشگری است و نقش مهمی در جذب گردشگر، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی دارد. با وجود ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی گسترده ایران، توسعه هتل‌داری و زیرساخت‌های اقامتی با محدودیت‌ها و چالش‌های متعددی مواجه است. این محدودیت‌ها نه تنها مانع رشد صنعت گردشگری می‌شوند، بلکه بر تجربه گردشگران و رقابت‌پذیری ایران در بازار جهانی تأثیر منفی دارند.

بررسی دقیق این تنگناها و ارائه راهکارهای مناسب، یکی از ضرورت‌های اصلی توسعه پایدار گردشگری در کشور محسوب می‌شود.اهمیت توسعه هتل‌داری در رشد گردشگری هتل‌ها و مراکز اقامتی، ستون فقرات صنعت گردشگری به شمار می‌روند. گردشگرانی که به ایران سفر می‌کنند، انتظار دارند علاوه بر دیدن جاذبه‌های طبیعی و تاریخی، خدمات رفاهی مناسب، اقامت راحت و تجربه‌ای امن داشته باشند.

تجربه کشورهای موفق در صنعت گردشگری نشان می‌دهد که توسعه هتل‌داری و ارائه خدمات متنوع و استاندارد، تأثیر مستقیم بر جذب گردشگر و افزایش درآمدهای اقتصادی دارد. ایران با وجود تنوع فرهنگی و طبیعی، هنوز از نظر کیفیت و ظرفیت هتل‌ها با بسیاری از رقبای منطقه‌ای فاصله دارد.محدودیت سرمایه‌گذاری و زیرساختی یکی از مهم‌ترین چالش‌های توسعه هتل‌داری در ایران، محدودیت سرمایه‌گذاری و نبود زیرساخت‌های لازم است.

احداث هتل‌های مدرن و استاندارد نیازمند سرمایه‌گذاری قابل توجهی است که بسیاری از بخش‌های خصوصی توان تأمین آن را ندارند. علاوه بر این، موانع اداری، فرآیندهای پیچیده مجوزدهی و کندی در صدور پروانه‌ها، سرمایه‌گذاران را از ورود به این حوزه دلسرد می‌کند.در بسیاری از مناطق گردشگری، نبود زیرساخت‌هایی مانند؛ جاده مناسب، شبکه برق، آب و تأسیسات بهداشتی، مانع از احداث هتل‌های با کیفیت می‌شود. در نتیجه، حتی ظرفیت‌های بالقوه گردشگری نیز نتوانسته‌اند به شکل واقعی تبدیل به درآمد شوند.



