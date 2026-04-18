ضرورت خودکفایی در تأمین انرژی

ایلنا؛ توسعه پایدار صنعت و معدن بدون دسترسی مطمئن به انرژی امکان‌پذیر نیست و در سال‌های اخیر موضوع خودکفایی در تأمین انرژی به یکی از اولویت‌های مهم بنگاه‌های بزرگ صنعتی تبدیل شده است.

در این میان، شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) با ورود جدی به حوزه تولید و توسعه انرژی، تلاش کرده است علاوه بر تأمین نیازهای صنعتی خود، نقش مؤثری در تقویت زیرساخت‌های انرژی کشور ایفاء کند. حرکت میدکو به سمت خودکفایی انرژی را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات راهبردی این مجموعه در سال‌های اخیر دانست.

صنایع معدنی و فولادی از جمله صنایع انرژی‌بر محسوب می‌شوند و هرگونه محدودیت در تأمین برق یا گاز می‌تواند تولید آن‌ها را با مشکل مواجه کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که قطعی برق و محدودیت‌های گاز در فصول مختلف سال، خسارت‌های قابل توجهی به واحدهای صنعتی وارد کرده است.

خودکفایی در تأمین انرژی نه تنها باعث کاهش ریسک تولید می‌شود، بلکه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را نیز برای صنایع فراهم می‌کند.میدکو نیز با درک این ضرورت، توسعه زیرساخت‌های انرژی را به عنوان یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های خود دنبال کرده است.سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات میدکو در مسیر خودکفایی انرژی، سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌های برق است.

احداث نیروگاه‌های اختصاصی باعث شده این مجموعه بتواند بخش قابل توجهی از برق مورد نیاز واحدهای صنعتی خود را تأمین کند.این نیروگاه‌ها علاوه بر تأمین برق پایدار برای صنایع زیرمجموعه، به تقویت شبکه برق مناطق صنعتی نیز کمک می‌کنند. تولید برق توسط بخش خصوصی می‌تواند فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهد و به پایداری بیشتر سیستم انرژی کشور منجر شود.

