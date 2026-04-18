نگاه مردم به صنعت بیمه برای تأمین خسارات جنگ و نقش محوری بیمه ایران
بعد از بروز جنگ دوازده روزه؛ موضوع بیمه جنگ بسیار جدیتر دنبال شد و در میانه جنگ اخیر محمدرضا عارف با اشاره به نقش بیمهها در تسریع روند رسیدگی به خسارات، تصریح کرد: بیمه ایران به عنوان مرجع رسمی ارزیابی خسارت خودروهای آسیبدیده تعیین شده و فرآیند بررسی و پرداخت خسارت با سرعت و دقت دنبال خواهد شد.
ایلنا؛ رژیم جنایتکار آمریکا با همکاری رژیم صهیونی در سال گذشته دومین جنگ را به ایران تحمیل کردند تا سال گذشته برای کشور عزیزمان ایران با انبوهی از مشکلات و موانع برای رشد اقتصادی و پیشرفت روبهرو شود.
هرچند که دشمنان جنایتکار نهایتاً به اهداف خود دست پیدا نکردند و مقاومت جانانه رزمندگان جانبرکف و مردم عزیز موجبات شکست دشمن را فراهم کرد؛ اما تحمیل دو جنگ در مدت هشت ماه در سال گذشته خسارات زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای ظالمانه بینالمللی موجب شد اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۴ با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کند.
اما یکی از بازوهای اصلی ترمیم زخمهای اقتصاد برعهده صنعت بیمه کشور بود که همواره نشان داده در بزنگاههای اصلی توانسته بسیاری از مشکلات پیش رو را بردارد و خسارات را در حوادث مختلف تا حدودی جبران کند.
بعد از بروز جنگ دوازده روزه؛ موضوع بیمه جنگ بسیار جدیتر دنبال شد و در میانه جنگ اخیر محمدرضا عارف با اشاره به نقش بیمهها در تسریع روند رسیدگی به خسارات، تصریح کرد: بیمه ایران به عنوان مرجع رسمی ارزیابی خسارت خودروهای آسیبدیده تعیین شده و فرآیند بررسی و پرداخت خسارت با سرعت و دقت دنبال خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت تقویت خدمات بیمهای برای جبران خسارتهای ناشی از حملات اخیر، اعلام کرد: این موضوع از برنامههای جدی دولت در حمایت از شهروندان و بازسازی سریع خسارات است.
بنابر گفته عارف، بر اساس تصمیمات اتخاذشده، خسارتهای جزئی خودروها تا سقف ۳۰ میلیون تومان با اتکاء به مستندات اولیه ارائهشده از سوی نهادهای مدیریت بحران شهرداریها و استانداریها، بدون نیاز به تکمیل مراحل طولانی کارشناسی، پرداخت میشود تا روند جبران خسارت برای مردم تسهیل شود.
بیمه ایران همواره در رخدادهای مختلف از جنگ تحمیلی گرفته تا حوادث غیرمترقبه، به عنوان یکی از سردمداران اصلی صنعت بیمه کشور؛ سعی کرده تا جایی که ممکن است؛ خسارتهای واردشده به مردم و شهروندان را جبران کند و عباس خسروجردی مدیرکل نظارت فنی بر بیمههای اموال، اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی اخیرا اعلام کرده است که بیمه ایران در روزهای آتی فرایندهای مربوط به پرداخت خسارت خودروهای آسیبدیده ناشی از جنگ با خسارت آنها کمتر از ۳۰ میلیون تومان را آغاز می کند.
نگاه شهروندان کشورمان در در خلال جنگ تحمیلی دچار آسیبهای مختلف شدهاند به بیمه ایران و صنعت بیمه است و امید میرود که صنعت بیمه بتواند یکی از اصلیترین معضلات شهروندان و مردم عزیز را در روزهای پیش رو تا جای ممکن حل کند.
مرتضی بلوکی
کارشناس رسانه