عملکرد مطلوب منطقه آزاد کیش در دل بحران اقتصادی

ایلنا؛ خدای بزرگ را شاکریم که با وجود همه دشمنی‌های استکبار جهانی، کشور عزیزمان ایران به همت غیورمردان در بخش‌های مختلف اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و ... توانست از طوفان سهمگین جنگ بزرگ اقتصادی به سلامت بیرون آمده و با وجود مشکلات فراوان و تحریم‌های ظالمانه دشمنان کشتی ایران اسلامی را به سلامت با ساحل برساند.

سال گذشته؛ شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی سال خوبی را سپری نکردند؛ فصل ابتدایی سال گذشته با جنگ تحمیلی دوازده روزه رژیم صهیونی آغاز و پس از آن کشور برای ترمیم آسیب‌ها و خسارات اقتصادی واردشده با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد.

اواخر تابستان نیز به همه این مشکلات، فعال‌شدن مکانیسم ماشه توسط استکبار جهانی به رهبری آمریکای جنایتکار و عواملش در اروپا اضافه شد که در کنار فشار تحریم‌ها و شرایط اقتصادی نامطلوب و البته عملکرد نسبتاً ضعیف دولت چهاردهم؛ موجبات رکود شدید اقتصادی و کاهش و یا توقف تولید، واردات و صادرات و ... فراهم شد.

در فصل پایانی سال نیز کشور عزیزمان با اغتشاشات خیابانی و مقابله با عوامل منافقین و رژیم صهیونیستی دست و پنجه نرم کرد که در نهایت به جنگ تحمیلی آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی به کشور عزیزمان و شهادت رهبر عظیم‌الشأن انقلاب ختم شد؛ اما با همه این مشکلات و گرفتاری‌ها و بحران‌ها؛ منطقه آزاد کیش توانست با مدیریت مطلوب؛ آن هم در دل بحران‌های مختلف اقتصادی، کارها را پیش برده و به سرمنزل مطلوب برساند.

همه این موارد به این معنی است که اگر بخواهیم مشکلات کشور را برطرف کنیم، با همت مضاعف مدنظر رهبر شهید؛ می‌توانیم بر مشکلات فائق آییم. جناب آقای کبیری نیز در سال گذشته توانست با تمرکز بر جذب گردشگر و ترمیم و به‌روزرسانی هتل‌ها و فراهم‌کردن شرایط با استاندارد بالا برای مسافران؛ عملکرد مناسبی از خود به جا بگذارد.

این امر نشان می‌دهد که منطقه آزاد کیش با مدیریت هوشمند و مطلوب خود در سال جاری نیز می‌تواند پس از پیروزی قاطع جمهوری اسلامی بر استکبار جهانی که انشاءالله به مدد رزمندگان اسلام محقق خواهد شد؛ عملکرد مطلوب خود را همچون گذشته ادامه دهد.

البته انتظار می‌رود که دولت چهاردهم نیز حمایت بیشتری از بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی داشته باشد تا بتوانند با برطرف کردن مشکلات و موانع پیش رو؛ گامی رو به جلو برای تحقق رشد اقتصادی کشور بردارند.

مرتضی بلوکی

کارشناس رسانه