اوج تقاضای مصرف برق به ۴۱۹۹۴ مگاوات رسید

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، بیشینه تقاضای مصرف برق کشور در هفته چهارم سال ۱۴۰۵ در روز چهارشنبه (بیست و ششم فروردین ماه) به ۴۱۹۹۴ مگاوات رسید.

لازم به توضیح است این میزان مصرف برق در روز مشابه سال قبل، ۵۰۲۹۰ مگاوات بوده است که در سال جاری، ۱۶ درصد کاهش یافت.

بر اساس این گزارش؛ میزان تقاضای مصرف انرژی برق در طول روز اشاره شده، ۸۸۲.۲۳۵ مگاواتساعت بوده است که نسبت به روز مشابه سال قبل، ۱۹ درصد کاهش یافت.

همچنین کاهش تقاضای انرژی برق از ابتدای سال جاری تا کنون، ۲۱ درصد گزارش شده است.

اضافه می گردد، میانگین دمای وزنی کشور در روز اشاره شده، ۱۵ درجه سانتی گراد بوده است که نسبت به روز مشابه سال قبل، ۳ درجه کاهش نشان می دهد.

ضمنا بیشترین رشد مصرف انرژی شرکت های برق منطقه ای از ابتدای سال جاری تا کنون مربوط به شرکت های برق منطقه ای گیلان و مازندران بوده است.

