جبران کاهش تولید انرژی در خاورمیانه ۲ سال زمان میبرد
رئیس آژانس بینالمللی انرژی گفت: احیای کاهش تولید انرژی در خاورمیانه بهدلیل درگیریهای نظامی حدود دو سال طول میکشد.
به گزارش ایلنا از خبرگزای رویترز، فاتح بیرول روز جمعه (۲۸ فروردین) در گفتوگو با روزنامه سوئیسی «نویه زورشر سایتونگ» بیان کرد: احیای تولیدات انرژی از دست رفته در خاورمیانه بهدلیل درگیریهای نظامی حدود ۲ سال طول خواهد کشید.
وی افزود: این اتفاق از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود، برای نمونه در عراق، این زمان بسیار بیشتر از عربستان سعودی به طول میانجامد، با این حال پیشبینی میشود بازگشت تولیدات انرژی به سطوح پیش از آغاز درگیریهای نظامی در خاورمیانه در مجموع حدود دو سال زمان ببرد.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی تصریح کرد: بازارهای جهانی عواقب بسته شدن طولانی مدت تنگه هرمز را دستکم گرفته است.
بیرول ادامه داد: محمولههای نفت و گاز که پیش از آغاز جنگ علیه ایران در مسیر رسیدن به مقاصد خود بودند، اکنون به مقصد رسیدهاند و تأثیر کمبودها را کاهش دادهاند، اما نفتکش جدیدی در ماه مارس بارگیری نکرده و هیچ محموله نفت، گاز یا سوخت تازهای به بازارهای آسیایی تحویل نشده است.
وی گفت: این شکاف اکنون آشکار میشود، اگر اختلال تنگه هرمز برطرف نشود، باید خود را برای قیمتهای انرژی بهطور قابلتوجهی بالاتر آماده کنیم.
بیرول در پاسخ به این پرسش که آیا آژانس بینالمللی انرژی میتواند پس از تصمیم برای برداشت هماهنگی کشورهای عضو از ذخیرهسازیها در ماه مارس، آزادسازی دیگری از ذخیرهسازیهای اضطراری نفت انجام دهد، تصریح کرد: این نهاد آماده اقدام فوری و قاطعانه است.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی گفت: ما هنوز به آن مرحله نرسیدهایم، اما بیشک اوضاع در حال بررسی است.
آژانس بین المللی انرژی با ۳۲ عضو در ماه گذشته میلادی با برداشت ۴۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخیرهسازیهای راهبردی نفت موافقت کرد؛ این اقدام بزرگترین آزادسازی هماهنگ ذخیرهسازیهای راهبردی نفت با هدف تضمین ثبات بازارهای نفت است.