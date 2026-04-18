قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران اعلام شد

به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۵، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران ۱۴۰ هزار و ۲۷۲ تومان و قیمت خرید حواله دلار ۱۳۹ هزار و ۹ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۵ هزار و ۵۳۶ تومان و قیمت خرید حواله آن ۱۶۴ هزار و ۴۶ تومان است.

نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۸ هزار و ۱۹۵ تومان و قیمت خرید حواله آن ۳۷ هزار و ۸۵۱ تومان است.

نرخ فروش حواله روبل روسیه یک هزار و ۸۴۹ تومان و قیمت خرید آن یک هزار و ۸۳۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یوان چین ۲۰ هزار و ۵۷۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۲۰ هزار و ۳۸۶ تومان است.

نرخ فروش حواله روپیه هند یک هزار و ۵۱۶ تومان و قیمت خرید حواله آن یک هزار و ۵۰۳ تومان است.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن ۸۸ هزار و ۷۱۳ تومان و قیمت خرید حواله آن ۸۷ هزار و ۹۱۵ تومان است.

نرخ فروش حواله هزار وون کره جنوبی ۹۵ هزار و ۹۴۱ تومان و قیمت خرید حواله آن ۹۵ هزار و ۷۷ تومان است.