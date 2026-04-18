ثبت ۲۳۰۰ مورد آسیب‌ به صنعت آب و برق در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو در چهل‌وهشتمین اجتماع شبانه مردم تهران در میدان صادقیه تهران که برای حمایت از انقلاب اسلامی و اعلام برائت از دشمنان ایران اسلامی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای جنگ رمضان گفت: صنعت آب و برق در جنگ اخیر ۱۲ شهید تقدیم کشور کرده است.

وی افزود: دشمن جنایتکار در جریان جنگ تحمیلی رمضان چندین بار به زیرساخت‌های آب و انرژی حمله کرد تا تاب‌آوری مردم را بشکند، اما فرزندان شما در آب و برق سریعاً خود را به نقاط حادثه رساندند و اجازه ندادند دشمن در این خصوص توفیق یابد.

رضایی ادامه داد: در جریان جنگ اخیر بیش از ۲۳۰۰ مورد حادثه و آسیب‌دیدگی جدی صنعت آب و برق ناشی از حمله هوایی یا موج انفجار ثبت شد، اما همکاران بلافاصله سر صحنه حاضر شدند و اجازه ندادند آرامش مردم به خطر بیفتد.

وی با اشاره به نمونه ای از رشادت های همکاران صنعت برق در جریان جنگ اظهار داشت: ۲۵ اسفند بمباران سنگین در یکی از مناطق صنعتی ساعت ۲ بامداد توسط دشمن انجام شد. همکاران ما ساعت ۳ آن مجموعه را برق‌دار کردند، مجدد ساعت ۳ و ۵۰ دقیقه به آن محل حمله شد. تا ساعت ۹ صبح همکاران ما بدون خوردن سحری منتظر بودند تا شرایط برای عملیات فراهم شود و سپس خودشان را به محل رساندند و یک ساعت بعد دوباره برق آن مجموعه را که به شدت آسیب دیده بود، متصل کردند.

رضایی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به حمله وحشیانه دشمن به ساختمان برق میدان شهدای تهران ادامه داد: در حمله دشمن آمریکایی صهیونیستی به ساختمان برق شهدا چندین تن شهید و چندین تن مجروح شدند. در این مجموعه بانوی شهیدی را داشتیم که به او گفته شده بود دورکار است، اما برای انجام بهتر کارها در محل کار حضور پیدا کرد تا وظایف خود را انجام دهد و در حمله صورت گرفته به خیل شهدا پیوست.

معاون وزیر نیرو در بخش دیگر از سخنان خود ضمن تشکر از حضور مردم در اجتماعات شبانه و حمایت آنها از صنعت آب و برق گفت: همگان دیدند که سپر انسانی شما مردم در اطراف نیروگاه‌ها پس از تهدید رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا، نقش موثری در دور کردن تهدید از صنعت برق داشت.

وی در پایان افزود: صنعت آب و برق کشور حتی در ایام جنگ نیز طرح های توسعه ای خود را دنبال کرده است و در همین رابطه در روزهای آینده خبرهای خوشی از افتتاح پروژه های تولید برق و افزایش ظرفیت تولید به مردم عزیز ایران اسلامی مخابره خواهیم کرد.

