به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، یزدان رضایی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو در چهل و هشتمین شب از اجتماع مردم تهران و در میدان صادقیه و در گفت و گو با صدا و سیما ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید انقلاب گفت: در جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا، ۱۲ شهید از کارکنان صنعت آب و برق تقدیم ملت ایران شد. این شهدا با عشق به خدمت جان خود را فدای ملت ایران کردند تا کوچک‌ترین خدشه‌ای به فرایند خدمات‌رسانی آب و برق وارد نشود.

وی ادامه داد: چند لحظه قبل از اصابت موشک به ساختمان برق میدان شهدا، از نزدیک شاهد فداکاری مدیران و کارکنان برق استان تهران بودم، کارکنانی که در روزهای قبل از حادثه مرتب در میدان بودند تا مشکل برق بخش های آسیب دیده حل کنند و در روز حادثه نیز با روحیه مضاعف در محل کار حاظر بودند و تعدادی از آنها شهید و یا مجروح شدند.

وی با اشاره به ضرورت پاسداشت شهدای آب و برق اضافه کرد: تقدیم ۱۲ شهید در جنگ با آمریکای جنایتکار و رژیم اشغالگر قدس رسالت ما را در وزارت نیرو سنگین تر کرده است و امروز خود را متعهد می‌دانیم که بیش از پیش برای پایداری آب و برق ایران فعالیت کنیم.

رضایی در بخش دیگر از سخنان خود بیان کرد: همگان شاهد بودند که دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، برای ضربه زدن به تاب‌آوری مردم، حمله به زیرساخت‌ها را آغاز کرد و در همین راستا تأسیسات آب و برق نیز در بیش از ۲۳۰۰ نقطه آسیب دید، اما همکاران ما در کوتاه ترین زمان ممکن مشکل را حل می کردند تا خللی در خدمات رسانی به مردم ایجاد نشود.

معاون وزیر نیز ادامه داد: در تمام ایام جنگ تحمیلی، هیچ پروژه آماده‌سازی برای اوج بار تابستان در صنعت آب و برق تعطیل نشد و ان‌شاءالله در روزهای آینده نیز خبرهای خوشی در خصوص افتتاح پروژه های مهم نیروگاهی خواهیم داشت و با کمک مردم برای عبور موفق از فصل گرم سال آماده می شویم.

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب در خصوص ضرورت مدیریت مصرف آب و برق به عنوان کلید اصلی حل مشکل ناترازی اضافه کرد: رهبر شهید ما بارها بر ضرورت اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف به عنوان کلید حل مشکلات آب و برق تأکید کردند. در همین رابطه سال گذشته با کمک مردم ۱۱ هزار مگاوات صرفه‌جویی در مصرف برق داشتیم و امسال نیز انتظار داریم هم در راستای عمل به فرمایش رهبر شهید و هم برای کمک به اقتصاد جنگ، شاهد همکاری مضاعف مردم شریف ایران اسلامی با صنعت آب و برق برای عبور موفق از اوج بار باشیم.

