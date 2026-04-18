عرضه مواد اولیه صنایع پایین دست پتروشیمی در بورس از هفته آینده

به گزارش ایلنا، عزت اله زارعی درباره تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی افزود: با توجه به حمله رژیم آمریکایی - صهیونیستی به برخی از زیرساخت‌های کشور مثل فولاد و پتروشیمی، پیرو جلساتی که ما برای تامین مواد اولیه واحد‌های پایین دستی داشتیم، هم اکنون در بحث تامین مواد اولیه این دست از واحد‌ها با مشکل مواجه نیستیم.

وی با بیان اینکه راهکار‌های لازم و سیاست گذاری‌های مناسب در این خصوص انجام شده است، گفت: ما در حوزه فولاد، تمهیدات لازم را اندیشدیم و همانند سال گذشته برای واحد‌های تولیدی این تامین انجام خواهد شد و مشکلی در این خصوص بوجود نخواهد آمد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در حوزه محصولات پتروشیمی نیز با کمک انجمن‌ها و شرکت پتروشیمی جلساتی را برگزار و در آنجا سازوکار‌های لازم درباره نحوه تامین مواد اولیه را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: در واقع چه از طریق تولید داخل با افزایش ظرفیت واحد‌های که تولید مشابه دارند، اگر که کفایت نکرد از طریق واردات، این میزان مواد اولیه مورد نیاز را تامین کنیم که ان شاءالله برای تامین مواد اولیه واحد‌های تولیدی با مشکلی مواجه نخواهیم شد.

زارعی گفت: البته در حوزه محصولات پتروشیمی، ان شاءاله از هفته آینده عرضه در بورس آغاز خواهد شد و واحد‌های تولیدی می‌توانند از طریق بورس نیز نسبت به تامین مواد اولیه خودشان اقدام کنند.

وی درباره سازوکار‌های نظارتی برای خرید مواد اولیه صرفا توسط تولید کنندگان و پیگیری‌ها تا انتهای زنجیره برای تبدیل به محصول نیز افزود: ما این سازوکار را نیز بررسی کردیم، چون در اصل مواد اولیه باید برای تولید باشد، ما برای اینکه دربحث تولید با مشکل مواجه نشویم، این کنترل‌ها و نظارت‌ها از سوی دستگاه‌های ذی ربط و از سوی دفاتر تخصصی ما اتفاق خواهد افتاد تا کالای که در بورس برای تولید کننده عرضه می‌شود و تولید کننده آن را خریداری می‌کند، حتما در زنجیره تولیدش استفاده کند و تبدیل به محصول نهایی کند و دربازار عرضه کند.

سخنگوی وزارت صمت درباره میزان واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دستی نیز گفت: ما خوشبختانه به میزان ارزی که سال قبل برای واردات مواد اولیه به واحد‌ها تخصیص می‌دادیم، میزان ارز مورد نیاز واردات برای ما روشن و مشخص بود، بنابراین برای واحد‌های تولیدی هم سهمیه فصل بهار را با میانگین سال 1403 و 1404 پیش بینی کردیم و داریم تخصص می‌دهیم.

وی افزود: ضمن اینکه میزان تولید داخل ما نیز مشخص و معین بود که چه میزان تولید داخل داریم اکنون آن میزان تولید داخل نیز احصاء شده است. البته برخی از واحد‌های ما امکان تولید بیشتر را دارند که ما می‌توانیم با جایگزین کردن تولید آن واحد‌ها نسبت به تامین مواد اولیه اقدام کنیم.

زارعی ادامه داد: مابقی را هم از طریق واردات انجام خواهیم داد که سعی کردیم، که در بحث واردات نیز سعی کردیم یک سیاست گذاری منسجمی داشته باشد که منجر به بروز مراجعات مکرر یا افزایش قیمت‌های جهانی و تولید کنندگانی که در بیرون از ایران این کالا‌ها را تحویل می‌دهند، نباشد.

وی گفت: ما تمهیدات لازم را از اواخر سال قبل و حتی در زمانی که اتش بس اتفاق نیفتاده بود، اندیشدیم. خود انجمن‌های که در دست رس ما بودند، سعی کردیم آنه را نیز درگیر کنیم و از آنها کمک بگیریم.

سخنگوی وزارت صمت افزود: اینکه چه واحدی یا چه شخصیت حقوقی این‌ها را وارد کند، معین شده، سازوکارش تبیین شده است. هم در حوزه پتروشیمی و هم در حوزه ورق، این سازوکار انجام شده و اکنون اقدامات لازم برای واردات نیز صورت گرفته و ان شاءاله آن میزان وارداتی نیز به سرعت وارد بازار خواهد شد.

