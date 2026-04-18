افزایش خرید تضمینی گندم نسبت به پارسال
معاون وزیر جهاد کشاورزی از افزایش چشمگیر تحویل گندم به سیلوهای دولتی از زمان آغاز خرید تضمینی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت؛ از آغاز خرید تضمینی گندم در فصل زراعی جدید تاکنون بیش از ۳۰ هزار تن گندم به سیلوهای دولتی تحویل داده شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۰ درصدی دارد.
وی با بیان اینکه خرید تضمینی گندم در ۶ استان نیمه جنوبی کشور ادامه دارد، افزود: بارندگیهای مناسب ماههای اخیر نقش مؤثری در افزایش تولید گندم داشته است.
آنجفی با بیان اینکه سال گذشته در همین مدت زمان حدود ۱۲ هزارتن گندم خرید تضمینی شده بود، اظهار داشت: پیش بینی میشود که این افزایش تولید در ماههای آتی نیز ادامه یابد.
بر اساس تصمیم شورای قیمتگذاری محصولات اساسی، قیمت هر کیلوگرم گندم متناسب با کیفیت محصول ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان است.