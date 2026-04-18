به گزارش ایلنا، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: به آگاهی هموطنان شریف می‌رساند که با توجه بسته شدن فضای هوایی کشور همزمان با تهاجم صهیونی آمریکایی، با ابلاغ مراجع ذیربط، و ارزیابی امنیتی و ایمنی در کمیته هماهنگی کشوری و لشکری CMC سازمان هواپیمایی کشوری، فضای هوایی کشور و تعدادی از فرودگاهها مطابق با اطلاعیه هوانوردی (NOTAM)صادره از ساعت ۷ صبح روز شنبه مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ بازگشایی شد.

براین اساس، مسیرهای هوایی در بخش شرقی فضای هوایی کشور جهت عبور پروازهای بین المللی از فضای ایران باز است.

ضمنا عملیات پروازی در‌ فرودگاه‌های کشور از امروز به تدریج و براساس آمادگی فنی، عملیاتی در بخش نظامی و غیرنظامی کشور جهت انجام خدمات مسافری به هموطنان برقرار می‌گردد.

از هموطنان گرامی تقاضا می‌شود اخبار و اطلاعیه‌های تکمیلی را صرفاً از درگاه رسمی سازمان هواپیمایی کشوری ایران پیگیری فرمایند.

