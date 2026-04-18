میرقاسم مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در ارزیابی وضعیت بازار نفت پس از جنگ اخیر امریکا و رژیم صهیونیستی با ایران اظهار داشت: مسئله تنگه هرمز و آنچه در مورد ایران رخ داد، اهمیت کریدورها و آبراه‌ها را جهت امنیت اقتصاد جهان افزایش داد، شاید قبلا کسی اهمیت هرمز و باب المندب را درک نکرده بود.

چالش اقتصاد جهانی

وی افزود: بعد از تجاوز دشمن به خاک ایران نقش تنگه هرمز در معادلات اقتصادی و انرژی و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی آشکار شد و کارشناسان و مسئولان متوجه شدند تنگه هرمز در خلیج فارس می‌تواند نقش مهمی در اقتصاد، کشاورزی، صنعت، انرژی و در واقع زندگی مردم دارد.

حامل‌های انرژی گران شد

این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه ماجرای تنگه هرمز منجر به بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی در سراسر جهان شده است، گفت: این موضوع باعث شده همه هزینه‌ها به صورت زنجیروار افزایش پیدا کند و کشورهای درگیر این موضوع با افزایش سرسام آوری مواجه شوند و این باعث شده هزینه‌های جاری مردم بالا برود.

قیمت نفت تحت تاثیر اخبار

وی درباره روند تغییر قیمت نفت تصریح کرد: اکنون نوسانات قیمت نفت بر پایه اخبار مربوط به جنگ است؛ به عبارت دیگر افزایش یا کاهش قیمت نفت تحت تاثیر خبر است. یعنی با هرگونه موضع گیری از سوی ایران یا ایالات متحده آمریکا قیمت را تغییر می‌دهد بنابراین قیمت واقعی زمانی مشخص خواهد شد که مشکل تنگه هرمز برطرف شود.

شرایط جدید تنگه هرمز

مومنی گفت: باتوجه به ساختارهایی که در کشورهای صادرکننده نفت بوجود آمده و شرایط جدید رژیم حقوقی تنگه هرمز که ایران بر آن تاکید دارد، وضعیت نهایی قیمت نفت مشخص خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، قیمت‌ها تابع عملکرد کشورهای درگیر در منطقه است. بنابراین نمی‌توان گفت قیمت‌ها ثبات دارد زیرا بهای نفت در شرایط کنونی به صورت روزانه متغیر است.

نقشه اسراییل برای کریدورهای نفتی

این کارشناس حوزه انرژی خاطرنشان کرد: با توجه به اوضاع کنونی عبور و مرور نفتکش‌ها، شاهد تغییر در نقشه کریدورها و مسیرهای تردد انرژی و نفتکش ها خواهیم بود. بعد از این قضایا کشورهای صادرکننده نفت باتوجه به تجربه تنگه هرمز و باب المندب بدنبال راهکارهای جدید خواهند بود.

وی ادامه داد: یکی از اهداف رژیم صهیونیستی از جنگ اکتبر در غزه ایجاد مسیرهای نفتی تحت نفوذ رژیم صهیونیستی در مدیترانه بوده، یعنی تلاش این است که مسیرهای انتقال نفت ارتباطی با دریای سرخ و خلیج فارس نداشته باشد. بنابراین این امر موید این است که از قبل بدنبال مسیرهای جایگزین برای عبور و مرور نفت بوده اند. یعنی جنگی که امریکا و اسراییل براه انداختند که کشورهای تولیدکننده نفت خلیج فارس را تهدید و وادار کنند مسیر جدیدی غیر از باب المندب و تنگه هرمز داشته باشند. بعبارت، دیگر بنا بر این بوده که نفت از مسیر دریای مدیترانه و درواقع سرزمین‌های اشغالی عبور کند.

احتمال بحران جهانی انرژی

مومنی درباره روی آوردن کشورهای مصرف کننده به ذخایر راهبردی نفت گفت: اگر این جنگ حداکثر تا ۲ ماه دیگر ادامه پیدا کند، کشورهای مصرف‌کننده و درواقع جهان دچار بحران اداره کشور، صنایع و حتی جوامع خود خواهد شد.

انتهای پیام/