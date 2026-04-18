نحوه فعالیت بازار سرمایه در هفته آینده اعلام شد

نحوه فعالیت بازار سرمایه در هفته آینده اعلام شد
بنا بر اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار در هفته پیش رو، تغییری در شرایط فعالیت بازارها و ابزارهای بازار سرمایه ایجاد نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، سازمان بورس و اوراق بهادار شرایط فعالیت بازار سرمایه در هفته پیشِ رو را اعلام کرد که بر این اساس تغییری در شرایط فعالیت بازارها و ابزارهای بازار سرمایه ایجاد نخواهد شد.

این تصمیم بر مبنای مصوبه شورای‌عالی بورس اخذ شده و بر اساس آن در روزهای ‌شنبه ۲۹ فروردین تا پایان روز کاری چهارشنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۵، فعالیت بازار سرمایه مشابه هفته جاری بوده و شرایط فعالیت بازارها تغییری نخواهد کرد.

در هفته‌ گذشته، برگزاری جلسات مختلف مدیریتی، کارشناسی و فنی برای تحقق الزامات پیش‌بینی‌شده برای بازگشایی بازار سهام ادامه داشت که پس از تحقق شرایط پیش‌بینی‌شده که مهم‌ترین آن، شفاف‌سازی و ارائه‌ اطلاعات لازم از سوی شرکت‌های پذیرفته‌شده با ملاحظات امنیت اطلاعات است، بازار سهام بازگشایی خواهد شد.

گفتنی است از صبح ۹ اسفند سال گذشته و همزمان با آغاز تجاوز دشمنی آمریکایی-صهیونی به کشور، فعالیت بازار سهام متوقف شده و تنها برخی بورس‌ها و ابزارهای بورسی از جمله صندوق‌های درآمد ثابت، صندوق‌های کالایی مبتنی بر طلا و نقره، بورس انرژی و برخی دیگر از ابزارهای مالی در بازار سرمایه فعالیت داشتند.

