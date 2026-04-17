تلاش نافرجام سودجویان برای برداشت نفت خام در لرستان
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی در اطلاعیهای از حادثه نشتی خط لوله نفت خام در استان لرستان خبر داد و اعلام کرد که اکنون با انجام اقدامهای لازم، شرایط پایدار شده است.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه مرکزی در پی حادثه نشتی خط لوله نفت خام صبح امروز (جمعه، ۲۸ فروردین) در محدوده استان لرستان آمده است:
«در پی اقدام نافرجام سودجویان برای برداشت غیرمجاز از خط لوله نفت خام در محدوده استان لرستان، با هوشیاری و حضور بهموقع نیروهای حراست، این عملیات خنثی شد و هیچگونه برداشت غیرمجاز مواد نفتی و حریق صورت نگرفت.
بر اساس گزارشهای میدانی، با توجه به اینکه محل دستکاریشده توسط سودجویان دچار نشتی محدود نفت خام شده بود، با استقرار تیمهای فنی، عملیاتی و امدادی، بلافاصله اقدامهای لازم برای مهار و کنترل آن انجام شد و شرایط در وضعیت پایدار قرار گرفت.»