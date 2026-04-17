پرداخت ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ

به گزارش ایلنا، خواجه دلویی رئیس بنیاد مسکن کشور گفت: تاکنون هزار و ۱۷۹ متقاضی تسهیلات ودیعه اسکان پس از طی مراحل مربوطه در سامانه تم، به شعب بانک مسکن معرفی شده که تاکنون این بانک تعداد ۵۱۸ فقره به ارزش ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ودیعه اسکان را پرداخت کرده است.

خواجه دلویی در برنامه زنده میز اقتصاد شبکه خبر افزود: از ۲ همت منابع تأمین مالی شده برای اعطای این تسهیلات یک همت آن از سوی صندوق ملی زمین و مسکن و یک همت نیز را بانک مسکن تأمین مالی کرده است.

وی گفت: میزان تسهیلات مصوب بر اساس محل سکونت متقاضیان، شامل حداکثر ۳ میلیارد ریال برای روستائیان، حداکثر ۴ میلیارد ریال برای ساکنان شهر‌های کوچک (تا ۲۵ هزار نفر جمعیت)، حداکثر ۶ میلیارد ریال برای ساکنان شهر‌های بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت و نیز حداکثر ۷ میلیارد ریال برای ساکنان مراکز استان‌ها (به استثنای کلان‌شهرها) تعیین شده است.

رئیس بنیاد مسکن کشور گفت:با اشاره به اینکه این تسهیلات برای اسکان موقت افرادی است که خانه‌های آنها نیاز به بازسازی و نوسازی دارد تصریح کرد: هموطنان می‌توانند از طریق شعب بنیاد مسکن در سراسر کشور، شماره تلفن ۴۰۱۰۰ در سراسر کشور و پیام‌رسان بله راهنمایی‌های لازم برای دریافت این ودیعه مسکن را دریافت کنند.

این تسهیلات با همکاری بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی (صندوق ملی مسکن) در تمامی شهر‌ها و روستا‌ها (به استثنای کلان‌شهر‌های بالای یک میلیون نفر جمعیت) به متقاضیانی که پس از بررسی‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مشمول این تسهیلات شوند، تعلق می‌گیرد.

