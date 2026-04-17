قیمت نفت کاهش یافت

به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، قیمت نفت در معاملات اولیه روز جمعه (۲۸ فروردین) با خوش‌بینی به پایان درگیری‌های نظامی در خاورمیانه پس از اجرای آتش‌بس ۱۰ روزه بین لبنان و رژیم صهیونیستی و اعلام دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر احتمال مذاکره ایالات متحده و ایران در پایان هفته، کاهش یافت.

قیمت نفت خام شخص برنت دریای شمال تا ساعت ۷ و ۷ دقیقه صبح روز جمعه به وقت گرینویچ با ۶۱ سنت یا ۰.۶۱ درصد کاهش به ۹۸ دلار و ۷۸ سنت برای هر بشکه رسید.

در همین حال، نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا هم با ۸۹ سنت یا ۰.۹۴ درصد افت، ۹۳ دلار و ۸۰ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد.

ترامپ روز پنجشنبه (۲۷ فروردین) در خارج از کاخ سفید در جمع خبرنگاران مدعی شد: فکر می‌کنم به توافق با ایران بسیار نزدیک شده‌ایم.

قیمت نفت در ماه مارس با ثبت رکوردی تازه ۵۰ درصد افزایش یافت، در حالی که به تازگی به زیر ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رسیده، اما در طول هفته در محدوده ۹۰ دلار باقی مانده است.

حمله‌های رژیم صهیونیستی علیه لبنان مانع بزرگی برای دستیابی به توافق پایان جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بوده است.

تحلیلگران مؤسسه مالی آی‌ان‌جی (ING) پیش‌بینی می‌کنند که عرضه روزانه حدود ۱۳ میلیون بشکه به‌دلیل اختلال تردد از گذرگاه راهبردی تنگه هرمز مختل شده است.

انتهای پیام/