تعیین مبنای محاسبه نرخ ارز خودورهای وارداتی

به گزارش ایلنا، در متن آمده ابلاغیه رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، آمده است:

«پیرو دعوتنامه شماره ۷۰۹۰۱۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ جلسه تعیین و تثبیت قیمت‌ها مورخ ۱۴/۱۱/۰۸ به ریاست معاون وزیر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان و با حضور معاونین بازرسی، اعضای هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و سایر تصمیم‌گیری‌ها و تصمیمات هیئت مدیره برگزار می‌شوند.

با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون موضوع واردات خودرو و سازوکار اجرایی در نحوه فروش قطعی و اخذ مبالغ. از مصرف کنندگان و با هدف تمرکز بر روی نیاز به تامین هزینه در کوتاه ترین زمان ممکن است از زمان ثبت نام برای تعیین قیمت خودروی وارداتی تعداد ۱۵ روز کاری از زمان پایان مهلت اولیه دستورات تعیین شده برای دریافت وجه از مشتریان باشد. در صورت هزینه در تامین ارز توسط واردکنندگان، ارزیابی میزان نرخ ارز اعلام شده توسط مراجع ذیربط در بازه زمانی فوق ملاک عمل قرار می گیرد و می تواند پس از بازه زمانی تعداد دفعات فوق الذکر، ملاک محاسبات قرار گیرد.

پیرو تصمیمات جلسه مورخ 09/09/11، با توجه به بند 6 تصمیمات مخملی کمیته ویژه مقابله با تحریم های نفتی وزارت صمت (نامه 27/4/13954) مورخ (1404/09/03) می شود و برای آن امکان ارائه مستندات وجود ندارد در جلسه پیشنهاد و اعضا با اعمال (5 درصد ارزش سیف کالای وارد شده) با تایید مرجع تنظیم بازار کالای مربوطه و یا وزارتخانه ذیربط به عنوان هزینه‌های قابل قبول در این موضوع درخواست نمودند.

در با موضوع مفاد بند ۳ دعوتنامه نظر به مباحث مطرح شده و با توجه به نظر موافق اعضا پیشنهادات پیشنهادات اجرایی مرتبط از طریق اعضا برای جمع بندی و ارائه در جلسات جلسات آتی به دبیرخانه هیأت ارسال می شود.»

انتهای پیام/