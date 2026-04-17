به گزارش ایلنا، مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه تصریح کرد: اگر صادرکننده چک، معادل اصل مبلغ چک در حساب خود موجودی نداشته باشد، چک برگشت زده می شود و اگر شخص توان مالی برای پرداخت چک (در سایر حساب ها و حساب جاری) داشته باشد، مسدودی حساب برای تامین مبلغ چک انجام می شود. اما محرومیت های ناشی از چک برگشتی شامل عدم افتتاح حساب جدید، عدم صدور چک، عدم صدور کارت بانکی جدید، عدم دریافت تسهیلات، عدم ایجاد تعهدات جدید، عدم ثبت چک جدید و یا صدور دست چک جدید انجام نمی شود.

حبیب‌زاده گفت: مسدودسازی حساب های بانکی صادرکننده چک به خاطر اینکه اصل نظام چک از کار نیفتد و چرخه اقتصاد به کار خود ادامه دهد، انجام می شود. یعنی اگر شخصی دارای چکی برگشتی بود و توانایی مالی برای ایفای تعهدات خود داشت، مسدودسازی حساب شخص اتفاق می افتد. اما با توجه شرایط اضطراری حادث شده در کشور، اگر شخصی توانایی مالی پرداخت چک صادرشدۀ خود را ندشت، محرومیت های اشاره شده، تعلیق می شود.

مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه در خصوص رفع سوء اثر چک نیز گفت: صادرکنندۀ چک پس از تامین مبلغ چک از طریق شعب بانک صادرکنندۀ چک می تواند نسبت به رفع سوءاثر چک اقدام کند.

حبیب‌زاده در خصوص برخی مغایرت ها در کارسازی چک در ایام جنگ، گفت: در ایامی که جنگ شروع شد تا پایان سال، مغایرت و اختلالی در کارسازی چک ها در شبکۀ بانکی گزارش نشد؛ اما در شروع سال جدید اختلالاتی در دو بانک و البته اختلال هایی هم در چرخۀ چک و سامانه های مربوط به چک برگشتی ایجاد شد. اما این مسئله در مدت زمان بسیار کوتاهی هم در شبکه بانکی و هم بانک مرکزی کاملاً رفع شده است.

مدیرکل نظارت احتیاطی کلان و فناورانه بانک مرکزی، گفت: اگر شخصی همچنان با چنین موضوعی مواجه بود از طریق سامانۀ ارتباطات مردمی بانک عامل و بانک مرکزی می تواند موضوع را پیگیری کند و به سرعت پاسخ این مطالبات به شهروندان ارائه می شود.

حبیب‌زاده در خصوص مصوبۀ بانک مرکزی برای بخشودگی جریمۀ دیرکرد تسهیلات خرد، گفت: این بخشودگی برای تسهیلات زیر 700 میلیون تومان در ایام جنگ است و اگر چنانچه تسهیلاتی کمتر از 700 میلیون تومان است، اصل و سود تسهیلات پرداخت می شود ولی جریمۀ دیرکرد پرداخت تسهیلات (وجه التزام تاخیر تادیه دین) شامل بخشودگی می شود.

انتهای پیام/