یک مقام مسئول در گفتوگو با ایلنا:
محاصره دریایی ایران جنبه رسانهای دارد/ طراحی ۱۰ کریدور تجاری جایگزین
معاون سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه ما معتقدیم که محاصره بنادر جنوبی کشور جنبه رسانهای دارد و این محاصره انجام نشده است، گفت: ۱۰ کریدور طراحی کردهایم که این کریدورها بتوانند در صورتی که مسیر تجارت دریایی جنوب کشور مسدود شود، جایگزین شوند.
امیر روشنبخش قنبری، معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در گفتوگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «محاصره دریایی بنادر جنوبی کشور ازسوی آمریکا تاثیری روی تجارت ما دارد یا خیر؟» گفت: ما معتقدیم که این محاصره جنبه رسانهای دارد و این محاصره انجام نشده است.
راهکار توسعه تجارت در صورت انسداد مسیر تجارت دریایی
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی ادعا میکنند که این محاصره انجام شده؛ اما ما معتقدیم که انجام نشده است.
روشنبخش قنبری افزود: ما در سازمان توسعه تجارت برای جلوگیری از انسداد تجارت برنامهریزی کردهایم، به گونهای که ۱۰ کریدور طراحی کردهایم که این کریدورها بتوانند در صورتی که مسیر تجارت دریایی جنوب کشور مسدود شود، جایگزین شوند.
جایگزینی مسیرهای ریلی و جادهای با مسیر دریایی
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران در مورد جزئیات این کریدورها، گفت: این ۱۰ کریدور از مسیرهای مختلفی اعم از آسیای میانه، روسیه، پاکستان، افغانستان و ترکیه و عراق و... تعریف شده است.
وی ادامه داد: بدین ترتیب از مسیر ریلی و جادهای استفاده میکنیم تا بتوانیم بار مربوط به بنادر جنوبی کشور را در ۱۰ مسیر تقسیم کنیم.
تسریع در تجارت با ریل
معاون ارتقای کسبوکارهای بینالمللی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: ما معتقدیم که بعد از اتمام جنگ و ایجاد صلح و برقراری آرامش در منطقه، ۱۰ مسیر پتانسیل این را دارند که به ما کمک کنند.
روشنبخش قنبری خاطرنشان کرد: ما الان در مسیر ریلی، میتوانیم بارهایمان را ۱۵ روزه به قلب چین برسانیم؛ در صورتی که این زمان برای تجارت دریایی ۴۵ روزه است. بدین ترتیب کشور با این ۱۰ کریدور به لحاظ مباحث تجاری دچار مشکل نخواهد شد.