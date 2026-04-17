بارندگی ۱۱ استان زیر نرمال/ محدودیت در تامین آب شرب تهران

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، بر اساس آمارهای دریافتی از وضعیت سدهای کشور؛ تا ۲۳ فروردین سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴؛ ۲۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون متر مکعب آب وارد مخازن سدها شده که نسبت به رقم ۱۷ میلیارد و ۴۰ میلیون متر مکعب سال آبی گذشته حدود ۵۰ درصد بیشتر شده است.

موجودی آب سدها اکنون ۲۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب است که نسبت به ۲۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون متر مکعب مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافته است میزان پرشدگی سدها نیز به ۵۷ درصد رسیده است.

بررسی موجودی مخازن سدها نشان می دهد که میزان ورودی از ابتدای سال آبی تاکنون در مقایسه با متوسط ۱۰ ساله تغییر محسوسی ندارد.

این گزارش می افزاید؛ علیرغم افزایش موجودی مخازن سدهایی نظیر حوضه آبریز کارون، کرخه ‌و مرزی غرب؛ موجودی سدهایی مانند سدهای استان تهران، مرکزی، خراسان رضوی، قم، اصفهان و زنجان مطلوب نیست و تامین آب شرب در تهران، کرج، مشهد، اراک، قم، اصفهان و یزد با محدودیت مواجه است.

رصد سدهای تامین کننده آب شرب و کشاورزی تهران ‌و البرز حاکی از آن است که سد امیرکبیر تا ۲۳ فرودین با ۴۸ میلیون متر مکعب موجودی و ۲۷ درصد پرشدگی ۴ درصد نسبت به سال گذشته بیشتر و ۵۵ درصد نسبت به متوسط ۱۰ ساله ذخیره کمتری دارد.

سد لار با ۲ درصد پرشدگی ۵۷ درصد نسبت به پارسال و ۷۸ درصد نسبت به متوسط ۱۰ ساله منفی است.

طالقان ۲۴ درصد ذخیره آبی دارد و به ترتیب ۵۷ درصد نسبت به سال آبی گذشته و ۶۹ درصد نسبت به متوسط ۱۰ ساله موجودی کمتری دارد.

لتیان-ماملو ۲۱ میلیون متر مکعب آب در خود جای داده و ۲ درصد نسبت به پارسال مثبت و ۵۹ درصد نسبت به متوسط ۱۰ ساله منفی است.

ارتفاع کل ریزش های جوی از اول مهر تا ۲۲ فروردین سال آبی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ معادل ۲۰۴.۶ میلیمتر است. این مقدار بارندگی در دوره های مشابه درازمدت ۱۹۸.۹ میلیمتر و در دوره مشابه سال آبی گذشته ۱۲۸.۴ میلیمتر را نشان می دهد.

بررسی آمار بارش کشور نشان می دهد که سال آبی جاری در مقایسه با آمار بلندمدت با افزایش ۳ درصدی در محدوده نرمال بارشی قرار گرفته است. تعداد ۱۱ استان در شرایط زیر نرمال قرار دارند در برخی استان ها از جمله قم، تهران و مرکزی وضعیت بارش نامناسب بوده و با کاهش ۲۵ درصد نسبت به میانگین بلندمدت روبرو هستیم.استان قم با کاهش ۳۱ درصدی بارش نسبت به بلندمدت دارای بدترین شرایط بارشی بوده و استان تهران نیز با کاهش ۳۰ درصدی نسبت به بلندمدت در وضعیت نامطلوب بارشی قرار دارد. بارش کشور در مقایسه با سال گذشته نیز دارای افزایش ۵۹ درصدی است.

